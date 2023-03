Detenidos del paro nacional cumplieron 10 días en huelga de hambre

Madre de Karen Villa acusada de la Primera Línea, junto a otras familias de jóvenes detenidos en las movilizaciones del año pasado, marchando el 28 de octubre de 2022 para pedir su liberación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde el pasado 20 de febrero, ocho jóvenes que fueron capturados y encarcelados en el marco de las movilizaciones sociales de 2021 iniciaron una huelga de hambre. Estas personas se encuentran privadas de su libertad en las cárceles de Palmira y Jamundí (Valle) y uno en Cómbita (Boyacá). A medida que pasaron los días, se fueron sumando más personas, otra mujer en Jamundí y tres recluidos en Acacías (Meta). Siendo el octavo día de su medida de exigencia, dos recluidos cosieron sus bocas. Esta huelga se levantó parcialmente el 1 de marzo a la espera de que este viernes se diera un diálogo con el Gobierno acorde a sus exigencias.

Las causas por las que los presos justifican la huelga, según la Campaña Objetivo Libertad, son la negación a un diálogo directo del Gobierno con ellos, el incumplimiento en la promesa de recibir atención física y mental. Asimismo, denuncian la estigmatización y persecución de la que han sido víctimas sus familias después del paro, como la dilatación para el avance de los procesos judiciales. Con la huelga como medida de presión, quieren también unirse en solidaridad con las demás personas encarceladas del país que habitan en condiciones de vulnerabilidad ante el hacinamiento.

Con el fin de mantener un diálogo permanente y directo con el Gobierno Nacional y unirse al proyecto de Paz Total, los jóvenes presos conformaron la Mesa Nacional de Presxs del Estallido Social. Son más de 180 personas que enfrentan procesos judiciales asociados al Paro Nacional, según le respondió el ministro de Justicia a Mutante. Durante las movilizaciones que dejaron a más de 60 personas muertas, también fueron capturadas 72 por presunto concierto para delinquir y 112 por terrorismo.

🚨 🚨 Hace unos minutos, los detenidos del estallido social, retenidos en la cárcel de Jamundí suspenden la huelga de hambre que llevaba de 9 días; después de alcanzar un acuerdo con el gobierno nacional para la conformación de una mesa de diálogo.

👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/7oF5YAyj8X — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) March 1, 2023

Mientras tanto, el representante a la cámara, Andrés Ocampo, se comprometió a realizar un seguimiento a la mesa de diálogo nacional que daría inicio este viernes, pero de la que todavía no hay información. A sus exigencias iniciales, sumaron la de que no tengan repercusiones por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de tal manera que sean respetados sus derechos a la protesta sin que sea motivo de castigo o traslado. En caso de no obtener respuestas, otros presos del marco de las protestas también podrían unirse a la huelga.

Algunos de los jóvenes que fueron capturados durante las protestas de 2021 y tienen medida de aseguramiento, fueron liberados por el presidente Gustavo Petro. El pasado 30 de diciembre, el mandatario presentó un listado con los nombres de ocho personas. Se trata de Daniela Pérez, Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara, Daniel Fernando Ruiz, Andrés Felipe Yara, Kevin David García, Edwin Herrera, Cristian Andrés Reyes; y Briam Andrés Cabrales Jaramillo junto con David Esteban López Barrera, que fueron nombrados voceros de paz y recuperaron su libertad a inicio de este año.

