La promesa incumplida de una madre que desapareció en el Palacio de Justicia

Este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el hijo de Ana Rosa Castiblanco quiso hablar de su madre. También lo hizo su hermana, María Inés. Foto: Cortesía

Eran las 5:30 a. m. del 6 de noviembre de 1985 en Bogotá. Se despertó Raúl, un niño de 4 años emocionado por acompañar a su madre en su trabajo, como era de costumbre. Pero ese día, ella prefirió —simplemente— no llevarlo. Por el contrario, le dijo: “Por la noche te traigo el Supermán que tanto quieres”. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de su madre. “Ese muñeco todavía lo estoy esperando”, dice Raúl Oswaldo Lozano Castiblanco, hijo de Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de la cafetería y desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ana tenía 8 meses y medio de embarazo al momento de los hechos.

Su cuerpo fue encontrado, pero no el de su bebé. Ella, como otras cinco mujeres desaparecidas, eran madres. Sus hijos han lidiado con el dolor de una historia no esclarecida y, como dice Raúl, “con el vacío de no haber crecido con el cariño de una madre”. Este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el hijo de Ana Rosa Castiblanco quiso hablar de su madre. También lo hizo su hermana, María Inés, quien ha sido testigo directo de la respuesta del Estado y de la única investigación -internacional- que ha confirmado lo que por años fue un secreto a voces: hubo 11 personas desaparecidas después de la toma.

Lo reconoció en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Raúl Oswaldo Lozano y María Ines Castiblanco explicaron lo que ha pasado en la investigación durante los últimos 38 años e hicieron énfasis en los vacíos de la historia que todavía están sin esclarecerse. Pero, sobre todo, recordaron sus últimos momentos con Ana Rosa.

El Supermán que no llegó

Después de siete años de no ir a la capital y decidir alejarse del tema del Palacio, Raúl Oswaldo Castiblanco revive la historia al ir a visitar los restos de su madre al Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá. Una historia que evade, de la cual no ha hecho el duelo, ni ha sanado, como él mismo reconoce.

Nunca ha soñado con su mamá, y dice —con nostalgia— que le gustaría hablar con ella en sus sueños. Se le viene a la mente el recuerdo de las cortinas negras de la cafetería del Palacio de Justicia, pues Ana Rosa eventualmente lo llevaba a su trabajo. Pero, insiste, lo que sí recuerda con claridad es aquella promesa que le hizo su madre en la mañana del 6 de noviembre de 1985: “Por la noche te traigo el Supermán que tanto has querido”. El Supermán no llegó, ni tampoco su madre. Desde ese momento, empezó a depender de María Torres Sierra, su abuela materna, de quien se alejó a sus 18 años por haberle ocultado que tenía una hermana —Claudia— a quien Ana Rosa le entregó a su vecina cuando tenía un año, pues no tenía los recursos económicos suficientes para criarla.

Dos vidas desaparecidas

Raúl Oswaldo asegura que además de Claudia, tiene otro hermano o hermana. Ana Rosa Castiblanco tenía ocho meses y medio de gestación al momento de los hechos del Palacio de Justicia. De haber nacido su bebé y de estar aún vivo o viva, tendría 37 años. Sobre el bebé, lo único que se sabe es por la necropsia realizada por la Fiscalía que determinó que Ana Rosa Castiblanco murió embarazada en el cuarto piso del Palacio con su cuerpo calcinado, incluido su útero, por lo que no se podían establecer detalles del bebé.

Según la investigación de la Fiscalía, Ana Rosa Castiblanco apareció en el año 2001, en una fosa común en el Cementerio Sur de Bogotá. “Los recibimos, les hicimos misa y todo como si fuera un entierro, y los pusimos en un osario en la iglesia San Ignacio, ahí al lado del colegio San Bartolomé”, le contó a El Espectador, María Inés Castiblanco, hermana de Ana Rosa, en una entrevista en 2015. Para ella, es claro que “el bebé murió con su madre. Solo sé que ella decía que era una niña”. La familiar sonríe cuando habla de su hermana.

Recordó, también, cómo la cámara de Ana Rosa las hacía tan felices. Iban a los parques con los niños de la familia, jugaban y capturaban momentos, esos que no volvieron a tener juntos en familia. Es el único objeto que conserva de ella. “Todo se perdió, se lo llevaron sus hijos. Solo tengo la cámara”, menciona María Inés. Pese a los 38 años de investigaciones, ninguna autoridad les ha dicho con algún grado de certeza, ni a ella, ni a Raúl Oswaldo Lozano, si Ana Rosa Castiblanco, como otros desaparecidos, salió viva del Palacio de Justicia.

