Director de la Policía llegó a la Corte Suprema ante bloqueos de manifestantes. Foto: Policía

Un grupo de al menos 80 personas bloquea a esta hora la entrada del Palacio de Justicia en Bogotá, horas después de que la Corte Suprema de Justicia no eligiera fiscal general, porque no se alcanzaron los votos requeridos. Ante la situación y el hecho de que los magistrados del alto tribunal se encuentran encerrados, el director de la Policía, general (r) William René Salamanca, llegó en las últimas horas al lugar para analizar la situación.

A su llegada, el director de la Policía aseguró que si persisten los bloqueos, la institución tendrá que actuar; sin embargo, entregó un parte de tranquilidad. “Acabo de llegar acá al Palacio de Justicia a mirar como está la seguridad del Palacio de Justicia que ha dispuesto la Policía de Bogotá. Me dispongo a entrar al palacio para hablar con los magistrados. No he tenido información de personas donde haya una violencia o una expresión desmedida de inseguridad. Si la hay, tenemos que actuar. Pero no he encontrado ninguna información diferente”.

En Bogotá, cerca de 20.000 personas salieron a marchar en apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro y para pedir celeridad en el proceso de elección de fiscal. Sobre este último punto, la Corte Suprema de Justicia, que tiene la tarea de elegir a la nueva fiscal general, votó, pero no eligió a ninguna de las ternadas del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el presidente del alto tribunal, magistrado Gerson Chaverra, las votaciones seguirán en la próxima Sala Plena, debido a que este jueves ninguna candidata consiguió el mínimo de 16 votos requeridos para hacerse con el cargo.

Según el magistrado Chaverra, en la Sala Plena de este jueves se sesionó con normalidad y aunque se hicieron dos rondas, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez ni Luz Adriana Camargo consiguieron los votos necesarios. Por tal motivo, explicó el togado, la votación se retomará el próximo 22 de febrero, para cuando está programada la siguiente Sala Plena.

