Disidencias de las Farc perpetran tres ataques con explosivos en Calamar (Guaviare)

Tras los ataques con explosivos, hombres del Ejército iniciaron un combate contra los actores armados que estarían detrás de los hechos violentos.

En la mañana de este martes 14 de octubre, las autoridades confirmaron tres ataques con explosivos perpetrados por las disidencias de las Farc en el municipio de Calamar (Guaviare). Los hechos estuvieron dirigidos en contra de la vivienda del alcalde, Farid Camilo Castaño, y una base militar del Ejército. Hasta el momento hay registro de un soldado herido.

Según la información entregada hasta el momento por el Ejército, los ataques fueron perpetrados por medio de drones cargados con explosivos. Al mismo tiempo fueron atacadas una base militar y la casa del alcalde Castaño. Cuando hombres de la Policía se dirigieron a atender la situación en la casa del mandatario, fueron blanco de un tercer ataque.

“De forma simultánea, se presentaron ataques contra la residencia del alcalde municipal y, posteriormente, contra un grupo de policías que verificaba la situación. Estos hechos evidencian una ofensiva coordinada y cobarde de los grupos armados ilegales, que buscan atemorizar a la población y generar zozobra en la región”, informaron desde la institución.

En el ataque a la casa del alcalde resultó un trabajador herido y algunas de sus mascotas murieron. Un cuarto dron cargado con explosivos fue identificado por las autoridades, pero pudo ser derribado antes de que fuera accionado. Detrás de los ataques estaría la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”, dijo el Ejército.

Tras los atentados con explosivos, las autoridades abrieron combates contra los hombres armados. En videos de redes sociales se ve que varios civiles quedaron en medio del combate. Corren a resguardarse debajo de mesas y sillas, mientras al fondo suenan detonaciones de parte del Ejército y de los hombres armados.

Este ataque de las disidencias de las Farc se da en medio de la creciente confrontación entre las facciones disidentes de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, que se disputan el control y manejo de las economías ilícitas de la región. El pasado mes de junio, por ejemplo, hubo un paro armado decretado por las disidencias de “Iván Mordisco” que dejó a más de 30.000 personas confinadas.

