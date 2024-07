DNI confirma que director de contrainteligencia salió de su cargo

Carlos Ramón González, director de Inteligencia Nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aseguró que el director de Contrainteligencia de la entidad, el coronel Edwin Chavarro, salió de su cargo. La confirmación de la información la dio en medio de las denuncias por supuestas chuzadas a magistrados de las altas cortes del país, pero insiste en que la remoción del uniformado no tiene nada que ver con los señalamientos.

Según dijo González en diálogo con la emisora W Radio, el coronel Chavarro “hacía parte de una de las direcciones de inteligencia (…) con la llegada mía, hubo un señalamiento concreto de este señor por parte de los magistrados de las altas cortes, investigamos sobre este tema, el presidente cuando me pidió dirigir la DNI me pidió el favor que quitara cualquier sospecha al respecto y uno de los cambios que se hicieron fueron esos”.

De cuerdo con el director de la DNI, “en el pasado hubo una conversación con el doctor Castillo, el anterior presidente (de la Corte Suprema de Justicia) que en dos ocasiones me buscó para manifestarme esa preocupación de las posibles chuzadas y seguimientos”. La conversación que señaló González se dio en noviembre del año pasado, cuando él era director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Dice el hoy director de la DNI que en ese momento “iniciamos una investigación muy seria sobre las versiones que nos dio el magistrado, verificamos todas las líneas, hicimos la contrainteligencia y descartamos que existieran estas chuzadas”.

Aunque no se refirió más a la salida del coronel Chavarro, habló sobre el uso de casas como fachadas para hacer las supuestas chuzadas. González manifestó que las casas que puedan usarse en este momento son para tener mayor cobertura, pero no para hacer seguimientos ilegales. “En este momento no existen, son tal cual, casas fachadas, una actividad de inteligencia por supuesto requiere que sus agentes estén protegidos y eso nos obliga a tener lugares de ubicación, eso es conocido por todo el mundo, eso existía en el pasado y se tomó la decisión en esa administración de recoger eso”, sostuvo.

Señaló que en su reciente reunión con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, “la petición fue que cuando existan estas dudas se aproximen a las autoridades competentes y pongan la versión y los hechos, para efectos de descartar cualquier tipo de delito. No hay queja formal, de ninguna naturaleza, hay rumores, pero este Gobierno nunca haría una cosa de esas”.

