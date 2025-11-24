DNI se pronuncia luego de la probable filtración de información a disidencias de alias “Calarcá”

Las denuncias indicarían que Wilmar Mejía, funcionario del DNI, junto al general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, habrían propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal, destinada a facilitar al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos. Foto: Arc

Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se pronunció tras el escándalo por la presunta filtración de información que habría realizado uno de los funcionarios de la entidad a las disidencias de las FARC, al mando de alias “Calarcá Córdoba”.

Se trataría de Wilmar Mejía, funcionario del DNI, quien, junto al general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal, que facilitaría al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos.

Al respecto, Lemus afirmó que, al igual que el resto del país, se habría enterado de la situación el pasado 23 de noviembre. “Yo, la verdad, hasta anoche me entero. Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró.

Las graves denuncias, publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, llevaron a que el director anunciara la apertura de una investigación que “no pretende ser exhaustiva, sino efectiva”. Esta información, que vincula a un funcionario activo del Ejército y del DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).

Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos al argumentar que eran gestores de paz. Los documentos incautados llevarían más de un año en manos de la Fiscalía sin avances judiciales.

Por su parte, Camargo señaló, a través de un pronunciamiento enviado a Caracol Radio, que desde la noche del pasado 23 de noviembre están verificando la veracidad de las acusaciones y aseguró que hará un comunicado cuando la información sea confirmada. Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado.

