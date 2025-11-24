Logo El Espectador
DNI se pronuncia luego de la probable filtración de información a disidencias de alias “Calarcá”

Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, aseguró que se enteró de las acusaciones al mismo tiempo que el resto del país. Por el momento, la entidad anunció la apertura de una investigación. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
24 de noviembre de 2025 - 01:45 p. m.
Las denuncias indicarían que Wilmar Mejía, funcionario del DNI, junto al general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, habrían propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal, destinada a facilitar al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos.
Foto: Arc
Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se pronunció tras el escándalo por la presunta filtración de información que habría realizado uno de los funcionarios de la entidad a las disidencias de las FARC, al mando de alias “Calarcá Córdoba”.

Se trataría de Wilmar Mejía, funcionario del DNI, quien, junto al general (r) Juan Manuel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad aparentemente legal, que facilitaría al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos.

Al respecto, Lemus afirmó que, al igual que el resto del país, se habría enterado de la situación el pasado 23 de noviembre. “Yo, la verdad, hasta anoche me entero. Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró.

Las graves denuncias, publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, llevaron a que el director anunciara la apertura de una investigación que “no pretende ser exhaustiva, sino efectiva”. Esta información, que vincula a un funcionario activo del Ejército y del DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).

Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos al argumentar que eran gestores de paz. Los documentos incautados llevarían más de un año en manos de la Fiscalía sin avances judiciales.

Le puede interesar: Autoridades rescatan a 17 menores de la comunidad Lev Tahor en Yarumal

Por su parte, Camargo señaló, a través de un pronunciamiento enviado a Caracol Radio, que desde la noche del pasado 23 de noviembre están verificando la veracidad de las acusaciones y aseguró que hará un comunicado cuando la información sea confirmada. Por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Gilberto R.M.(54899)Hace 16 minutos
La algarabía de la jauría uriBestia no es impresionante; es una muesta de la parcialidad con que los medios de la Oligarquía atacan al gobierno de Petro.
humberto jaramillo(12832)Hace 22 minutos
Hay que tener en cuenta que la fiscalía reconoció que se trataba de gestores de paz, por eso los dejó seguir, solo que los patéticos de la investigación de Caracol ni siquiera lo tuvieron en cuenta pues no coincidía con su afán por "la chiva". La investigación de Caracol es lo más amañado que he visto hasta ahora.
humberto jaramillo(12832)Hace 26 minutos
y cogen todas esas memorias y las mezclan sin saber de qué fecha son, si son de la época en la que Calarcá estaba con Mordisco o de cuando ya estaba negociando con el gobierno...
ART RT(16144)Hace 32 minutos
“Me acabo de enterar….” Petro gobierno es ademas de corrupto, mentiroso y/o incompetente
humberto jaramillo(12832)Hace 33 minutos
¿filtración que descubre algo oculto o sencillamente partes de una conversdación que se lleva adelante buscando la paz con un movimiento subversivo ya que la situación de los jóvenes de 18 años no permiten atacarlos? Todo depende de la interpretación que quiera darle a frase cortas en conversaciones largas con contextos diferentes... Nuestros políticos son cortos de vista, solo ven lo que se les muestra a 1 cm de distancia. Es lo que tenemos, no piensan dos veces.
