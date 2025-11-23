Autoridades rescatan a 17 menores de la comunidad Lev Tahor en Yarumal

Cinco de los menores registraban circular amarilla de Interpol emitida por autoridades de otros países, lo que llevó a activar los procedimientos correspondientes con entidades nacionales e internacionales. Foto: Archivo parti

En una operación coordinada por el Ejército Nacional, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron rescatados 17 menores de edad extranjeros de Lev Tahor, un grupo religioso extremista que, al parecer, se había establecido recientemente en el municipio de Yarumal (Antioquia).

Según indicaron las autoridades, el propósito principal de la intervención fue verificar el estado de salud, la documentación y las “condiciones de subsistencia de este grupo en territorio nacional”.

Además, cinco de los menores registraban circular amarilla de Interpol emitida por autoridades de otros países, lo que llevó a activar los procedimientos correspondientes con entidades nacionales e internacionales.

En total, además de los 17 menores de edad, fueron encontrados nueve adultos, todos ellos pertenecientes a Lev Tahor, quienes se encontraban en condiciones de “salubridad desfavorables”. Los uniformados señalaron que, de forma inmediata, se activaron los protocolos de atención humanitaria orientados a proteger los derechos de estas personas.

Esta no es la primera vez que el grupo religioso se establece en Latinoamérica. En un hecho similar, 23 de diciembre de 2024, las autoridades de Guatemala rescataron a 160 niños vinculados a Lev Tahor.

