“Don Berna” podría ser excluido de Justicia y Paz y así lo sustentó la Fiscalía

Archivo. Alias "Don Berna", quien fue miembro del Cartel de Medellín y luego conformó los PEPES, una alianza entre miembros del Cartel de Cali para dar con la cabeza de Pablo Escobar.

Desde agosto del año pasado, Diego Fernando Murillo, el conocido alias Don Berna, no ha entregado un solo dato que permita construir la verdad del conflicto armado a través de su testimonio. Así lo dio a conocer la Fiscalía, la cual solicitó al Tribunal Superior de Medellín su exclusión de la Ley de Justicia y Paz, creada en 2005 para investigar y juzgar paramilitares. Asimismo, familiares de víctimas del criminal condenado, y extraditado en Estados Unidos, agregan que la información revelada tampoco ha sido la esperada durante casi década y media de su entrega a la justicia.

Alias Don Berna fue guerrillero del EPL, miembro del Cartel de Medellín, luego fundador de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), jefe paramilitar de bloques de las Auc como el Cacique Nutibara y, a la vez, máximo líder de bandas criminales como La Oficina de Envigado y La Terraza. A esta última se le atribuyen crímenes como el del humorista Jaime Garzón (1999) y el curtido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña (1998). En abril de 2006 se postuló a la Ley de Justicia y Paz, comprometiéndose a contar su verdad de la guerra, a cambio de beneficios judiciales.

En medio del proceso en Justicia y Paz, Don Berna fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde un año después fue condenado a 31 años de prisión por orden de la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Cargos relacionados con narcotráfico lo tienen tras las rejas, mientras entrega a cuentagotas detalles de su presencia criminal en el país. Sin embargo, las diligencias virtuales de las que Don Berna participaba quedaron suspendidas desde agosto de 2021. Y, por tanto, la Fiscalía busca sacarlo de Justicia y Paz.

La Fiscalía presentó su solicitud este 16 de mayo a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Aseguró que se trata de una ausencia injustificada, que contraviene su condición como postulado y que no tiene otra salida que su exclusión del sistema de justicia transicional. Es investigado en expedientes que dejaron más de 1.000 víctimas, por los delitos de homicidio, desaparición, desplazamiento forzado y crímenes basados en género, entre otros. En síntesis, para la Fiscalía no hay razón para la ausencia de Don Berna desde hace casi nueve meses.

Sin embargo, la misma Fiscalía explicó las razones que la defensa de Don Berna ha entregado a las autoridades nacionales. Explicó que el exparamilitar tiene un nuevo abogado en Estados Unidos, experto en mociones, con quien espera obtener una rebaja de su pena de tres décadas por narcotráfico. Entretanto, reseñó la Fiscalía, Don Berna habría decidido no hablar mientras se resuelve su petición. Asimismo, que a mediados de 2021 fue trasladado de una cárcel-hospital a un centro de reclusión en Indiana.

Los abogados nacionales e internacionales de Don Berna le explicaron a la Fiscalía que, en estos momentos, su condición de salud física y emocional no es la mejor. Además, que la nueva prisión en Indiana no cuenta con las herramientas tecnológicas para la conexión. Y, por último, ante las dificultades logísticas, le parece una injusticia que las autoridades colombianas lo “amenacen” con excluirlo. En todo caso, desde agosto de 2021, Don Berna no aparece en Justicia y Paz y, para la Fiscalía, tal situación es suficiente para expulsarlo.

El abogado Germán Romero, apoderado del caso Umaña Mendoza, también estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó la exclusión de Don Berna de Justicia y Paz. Señaló que, además de no presentarse desde agosto pasado, la información aportada durante más de una década es escasa. “La muerte de Umaña fue por orden de la banda La Terraza. Pero no se tiene información del organigrama del grupo y cómo habrían participado miembros del Ejército”, explicó el abogado Romero. Y agregó que Don Berna se ha escudado en supuestas reglas que no le permiten dar detalles de la guerra desde Estados Unidos, situación que la Fiscalía desmintió.

La representante Diana Marcela Muriel, abogada de Jaime Garzón, también solicitó la exclusión de Don Berna, pero reconoció que hay “un camino recorrido que también es importante valorar”. Por tanto, solicitó al Tribunal que aborde el caso de manera integral, con o sin la presencia del líder criminal condenado. La Procuraduría y algunos representantes concluyeron que, a pesar de la ausencia del Don Berna, para las víctimas resultaría más riesgoso la expulsión, con una verdad a medias y con miles de familias a la espera de respuestas y reparación. La decisión se tomará el próximo 11 de agosto a las 9:00 a.m.

