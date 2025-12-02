Dos ataques con granadas en Cúcuta dejan siete personas heridas

Se registraron dos ataques con granadas en Cúcuta (Norte de Santander): uno en el barrio Carlos Pizarro y otro en el barrio Aeropuerto.

La capital de Norte de Santander, Cúcuta, enfrenta una nueva escalada de violencia. En este caso, se registraron dos ataques con granadas: uno en el barrio Carlos Pizarro y otro en el barrio Aeropuerto.

Las autoridades confirmaron que, por el momento, se tiene registro de siete personas heridas. Según el reporte preliminar, en el caso del barrio Carlos Pizarro, personas armadas habrían lanzado el explosivo en plena vía pública.

Uniformados adelantan labores de investigación para establecer quiénes estarían detrás del atentado. Sin embargo, hasta ahora no hay certeza sobre los responsables.

Noticia en desarrollo...

