Judicial

Dos ataques con granadas en Cúcuta dejan siete personas heridas

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se tiene conocimiento sobre quién estaría detrás de los atentados registrados en el barrio Carlos Pizarro y en el barrio Aeropuerto, en Cúcuta (Norte de Santander).

Redacción Judicial
02 de diciembre de 2025 - 01:05 p. m.
Se registraron dos ataques con granadas en Cúcuta (Norte de Santander): uno en el barrio Carlos Pizarro y otro en el barrio Aeropuerto.
La capital de Norte de Santander, Cúcuta, enfrenta una nueva escalada de violencia. En este caso, se registraron dos ataques con granadas: uno en el barrio Carlos Pizarro y otro en el barrio Aeropuerto.

Las autoridades confirmaron que, por el momento, se tiene registro de siete personas heridas. Según el reporte preliminar, en el caso del barrio Carlos Pizarro, personas armadas habrían lanzado el explosivo en plena vía pública.

Lea: Corte Suprema modifica condenas contra policías por asesinato del grafitero Diego Becerra

Uniformados adelantan labores de investigación para establecer quiénes estarían detrás del atentado. Sin embargo, hasta ahora no hay certeza sobre los responsables.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

