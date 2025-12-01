Procuraduría investiga al exgobernador de San Andrés por presuntas irregularidades en contrato

Según indicó la Procuraduría, Everth Julio Hawkins Sjogreen habría incurrido en irregularidades en la firma de un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de COP 8.500 millones. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo entre 2022 y 2023, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato. Asimismo, investiga a otros dos exfuncionarios.

Según el órgano de control, el documento era para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de COP 8.500 millones.

Lea: Saab descarta participación de la primera dama e intermediarios en negociación de aviones Gripen

La Procuraduría también investiga a otros dos exservidores, quienes se desempeñaron como secretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson, y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez, ambos en 2022.

El Ministerio Público indicó que, al parecer, “la Gobernación habría contratado en 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) como entidad ejecutora de los trabajos, sin que para el momento de los hechos cumpliera, aparentemente, con la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto”.

Le puede interesar: Corte Suprema modifica condenas contra policías por asesinato del grafitero Diego Becerra

Asimismo, la Procuraduría indicó que la Gobernación habría firmado un contrato adicional de interventoría para vigilar la ejecución del trabajo sin que esté fuera necesario. Con la apertura de esta investigación, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, “busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.