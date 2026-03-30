Dos civiles heridos tras ataque con drones del Eln contra estación de Policía en Bolívar

De acuerdo con el reporte de la Policía, durante la acción se presentaron tres detonaciones que impactaron tanto el patio interno de la estación como una vivienda aledaña. (Imagen de referencia). Foto: Óscar Pérez

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Dos civiles resultaron lesionados y una vivienda presentó graves afectaciones tras un ataque con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Arenal (Bolívar). Los hechos se registraron hacia las 7:00 de la noche del domingo 29 de marzo y, según las autoridades, habrían sido ejecutados mediante el uso de un dron.

De acuerdo con el reporte de la Policía, durante la acción se presentaron tres detonaciones que impactaron tanto el patio interno de la estación como una vivienda aledaña. Las dos personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales y, según el informe, no presentan lesiones de gravedad. La institución también confirmó que no se registraron uniformados afectados.

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Las autoridades señalaron que el ataque sería atribuible al Frente José Solano Sepúlveda del Eln, grupo armado que mantiene disputas por el control territorial en esta región con estructuras como el Clan del Golfo. Tras el ataque, las autoridades activaron el Plan Defensa, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), para de reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Este no es el primer ataque contra la estación de Policía de Arenal. El 3 de agosto de 2025, al menos cinco hombres fuertemente armados hostigaron las instalaciones durante varios minutos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, quien precisó que los hechos se dieron a las 9:00 de la noche. De acuerdo con la Policía del Magdalena Medio, ningún uniformado ni civil resultó herido.

En entrevista con Blu Radio, el secretario Berrio, señaló este 30 de marzo que las tres detonaciones habrían sido “con granadas de mano y una con un dron bomba”. Asimismo, destacó que atualmente “ninguna estación en Bolívar cuenta con menos de 20 policías, recordemos que antes estas poblaciones tenían 9 u 11 policías. Hoy ninguna tiene menos de 20, lo que significa que tenía el personal suficiente para enfrentar este tipo de arremetidas y la estación de policía se encuentra bien apertrechada. Lo que tuvimos al parecer tres detonaciones, dos con granadas de mano y una con un dron bomba”.

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El jefe de la cartera de seguridad también advirtió sobre el fortalecimiento de las estructuras criminales en el departamento y el aumento de combates por el control territorial. “Ya estamos notando como estas estructuras (Eln y Clan del Golfo) han ido fortaleciéndose a lo largo y ancho del departamento de Bolívar, fortaleciéndose no solamente económicamente, sino en capacidades y el personal que ya pierden el miedo a atacar una estación de Policía dentro del casco urbano de un municipio”, agregó.

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