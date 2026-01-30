Dos civiles muertos tras combates entre disidencias de las Farc y el Eln en el Catatumbo

Este nuevo hecho de violencia se produce en el contexto de una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo, que completa ya un año desde su inicio en enero de 2025. Foto: EFE - Ana Inés Vega

La crisis de orden público en el departamento de Norte de Santander volvió a cobrarse la vida de civiles. En las últimas horas, dos jóvenes murieron en medio de enfrentamientos armados entre el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, y el Eln, en zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo.

El hecho se registró en el corredor vial que comunica los sectores de La Angalia y Puerto Catatumbo, a la altura del sitio conocido como Filo El Gringo. De acuerdo con las autoridades, apoyadas en versiones entregadas por la comunidad, las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando quedaron en medio de los combates y fueron alcanzadas por un artefacto explosivo que detonó en el lugar.

Las autoridades confirmaron la identidad de una de las personas fallecidas. Se trata de Yeili Tatiana Durán Ascanio, quien conducía la motocicleta al momento del ataque. Su cuerpo fue trasladado al municipio de Ocaña, y la segunda víctima, un joven de aproximadamente 22 años, también murió de manera inmediata, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

Este nuevo hecho de violencia se produce en el contexto de una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo, que completa ya un año desde su inicio y que ha estado marcada por los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc. Según cifras oficiales, el conflicto ha provocado el desplazamiento de 91.727 personas en la región en el último año.

En su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, advirtió sobre la intensificación del uso de artefactos explosivos. De acuerdo con información del Comando General de las Fuerzas Militares, “desde abril de 2024 hasta el 21 de diciembre de 2025 se han registrado 394 ataques con drones, 275 de ellos en 2025”, hechos que han dejado dos menores de edad muertos, 24 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos, 43 civiles heridos y 265 uniformados lesionados.

