Dos niños fueron víctimas de una mina antipersonal cuando iban de camino al colegio en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que uno de los menores perdió una de sus extremidades. Foto: El Espectador - José Vargas

Hacia las 10:19 de la mañana del 10 de octubre, la Cuarta Brigada del Ejército recibió una llamada de auxilio de la población civil: en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), una niña de seis años y un niño de ocho fueron víctimas de una mina antipersonal instalada por el frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

Los menores se dirigían desde sus hogares a la escuela cuando, en el camino, activaron el artefacto explosivo, prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que uno de los menores perdió una de sus extremidades y anunció que denunciará el caso ante la comunidad internacional.

Militares de la zona le contaron a El Espectador que los menores fueron trasladados por la comunidad hasta el hospital de San Andrés de Cuerquia. Debido a la gravedad de las heridas del niño, quien perdió uno de sus brazos y presenta una hemorragia, el equipo médico decidió trasladarlos al hospital de Santa Rosa de Osos (Antioquia). La niña, según el Ejército, se encuentra fuera de peligro y solo presenta cortes por las esquirlas de la explosión.

Actualmente, con la reciente llegada de los menores a Santa Rosa de Osos, el Ejército informó que asegurará un helipuerto para poder realizar la evacuación aérea del niño, debido a la gravedad de sus heridas.

Noticia en desarrollo...

