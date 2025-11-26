Dos oficiales murieron en el Cantón Norte de Bogotá en aparente “incidente de carácter personal”

El hecho se habría registrado alrededor de las 8:30 p.m. en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. Foto: Julián Ríos Monroy. El E

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército confirmó este miércoles 26 de noviembre que dos oficiales murieron dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, en un hecho que, según información preliminar, habría ocurrido en medio de un “incidente de carácter personal” entre un capitán y una subteniente.

La institución señaló que el caso está bajo investigación y que aún se trabaja en la reconstrucción detallada del caso que se habría registrado al rededor de las 8:30 p.m., en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería de la base militar.

“Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular”, señaló el Ejército en un comunicado. Agregaron que de manera “inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes”.

Además, la institución castrense aseguró que “en el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, reiteramos nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho”.

#ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

Este hecho se registró un día antes del aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército, que tendrá lugar el mismo Cantón Norte el 27 de noviembre. En la ceremonia, que será presidida por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también será condecorado personal destacado de la unidad militar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.