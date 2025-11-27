Autoridades confirman la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo y uno del Eln

Alias “Chuler” y alias “Jincho”, presuntos integrantes del Clan del Golfo, fueron capturados en Yondó (Antioquia), mientras que alias “Murcias”, quien al parecer se hacía pasar por miembro del Eln, fue detenido en Landázuri (Santander). Foto: Ejército Nacional

En el corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción de Yondó (Antioquia), fueron capturados alias “Chuler” y alias “Jincho”, señalados de integrar la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.

El operativo fue coordinado por el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, estos hombres “serían parte de la red encargada de ejecutar homicidios selectivos, intimidar a la población civil y mantener un ambiente de zozobra en sectores rurales y urbanos del municipio”.

Durante la captura se les incautó un revólver calibre 38, seis cartuchos, varios teléfonos celulares y una motocicleta en la que se movilizaban y, presuntamente, “cometían acciones delictivas”.

En otro punto de la operación, en el corregimiento Miralindo, jurisdicción de Landázuri (Santander), fue capturado en flagrancia alias “Murcias”. De acuerdo con las autoridades, este hombre se hacía pasar como integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) “para adelantar constreñimiento, amenazas y presiones a la población civil, además de realizar propaganda mediante grafitis alusivos a esta organización”.

Alias “Murcias” también estaría involucrado en la quema de maquinaria amarilla utilizada en labores de minería, como represalia por el no pago de extorsiones. En su captura fueron incautados un revólver, seis cartuchos calibre 38 y un teléfono celular. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

