EE.UU. declara inocente a Plazas Vega por caso de magistrado Urán en toma del Palacio

El caso llegó a Estados Unidos luego de que las hijas del magistrado Urán presentaron una demanda en 2022 contra Plazas Vega. La acción sostenía que Plazas Vega desempeñó un papel…

El general retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, fue declarado inocente en el juicio civil que se adelantaba en su contra en Estados Unidos por el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Desde 2022, la justicia de ese país lo investigaba por los delitos de delitos de tortura y ejecución extrajudicial.

El caso llegó a Estados Unidos luego de que las hijas del magistrado Urán presentaron una demanda en 2022 contra Plazas Vega. La acción sostenía que Plazas Vega desempeñó un papel central en la operación militar que condujo a la tortura y ejecución extrajudicial de su padre. El caso fue adelantado ante un jurado federal en Miami el pasado 8 de septiembre de 2026.

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La decisión se conoció en la noche del 17 de septiembre en conta del hombre que estuvo al frente de la retoma del Palacio de Justicia durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El jurado determinó que Plazas Vega no es responsable en los cargos de tortura y ejecución extrajudicial, pero además lo libró de pagar una indemnización a la familia del magistrado auxiliar, que argumentaba que, como comandante de la Escuela de Caballería, habría tenido injerencia en la tortura y desaparición forzada de su padre.

Según el documento que la familia presentó ante una Corte del Distrito Sur de la Florida, Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara a la fuerza el edificio y que la fuerza pública colombiana tratara de retomarlo a punta de tanques, armas largas y violencia.

Entre esas personas torturadas estaba el magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Sin embargo, las autoridades colombianas señalaron durante años que el magistrado Urán había muerto dentro del Palacio a raíz de una bala perdida durante el fuego cruzado entre el M-19 y el Ejército. Sin embargo, años más tarde se conocieron pruebas de que el magistrado Urán salió con vida del Palacio bajo custodia militar.

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