Eje cafetero, Chocó y Cali recibirán soldados para atender emergencia tras terremoto

Según detalló el Ejército, los soldados serán distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno que viajarán desde Bogotá y Tolemaida a territorios del Eje Cafetero, Chocó y Cali, de acuerdo a los reportes de afectados. Foto: Ejército Nacional

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Las consecuencias de uno de los terremotos más intensos de la última década en Colombia han sido devastadoras. El presidente Abelardo de la Espriella entregó el más reciente reporte, hacia las 12:30 p. m. con 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud afectados, así como 18 vías y 6 aeropuertos. Para atender la emergencia de esta magnitud, el Ejército Nacional preparó cinco pelotones de soldados rescatistas.

Más de 180 soldados especializados en búsqueda y rescate, cinco binomios caninos y equipos especializados viajarán para apoyar las zonas más afectadas por el sismo de 7,4 que tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar (Chocó), según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según detalló el Ejército, los soldados serán distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno que viajarán desde Bogotá y Tolemaida a territorios del Eje Cafetero, Chocó y Cali, de acuerdo a los reportes de afectados. Cada pelotón tendrá un binomio canino especializado en búsqueda.

Esta capacidad se complementa con personal entrenado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, búsqueda de rastro específico, rescate vertical y en espacios confinados, estabilización y apuntalamiento de estructuras y atención prehospitalaria.

Asimismo, para estas labores, los soldados cuentan con equipos especializados como drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para remoción, que permiten apoyar las labores de búsqueda y rescate en diferentes condiciones y escenarios.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor corresponde al “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”. El sismo también se sintió diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Hasta las 9:00 a.m., se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dio a conocer que mantienen comunicación con las diferentes alcaldías para verificar afectaciones. Cali, Pereira, Quibdó y Chocó dentro de los territorios más afectados.

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