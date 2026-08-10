Por temblor en Colombia, despachos judiciales trabajaran virtualmente este 10 de agosto

Hasta que las verificaciones no terminen, el trabajo se realizará de manera remota, pero no se suspenderán términos. Foto: EFE - John Jairo Bonilla

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Tras el fuerte temblor de 7,4 ocurrido en la mañana de este 10 de agosto en el país, la rama judicial determinó que el resto de la jornada laboral de sus funcionarios tendrá que realizarse de manera virtual. Según dieron a conocer, cada Consejo Seccional de la Judicatura está adoptando medidas de acuerdo al impacto en su región.

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De acuerdo con la información conocida por este diario, en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Santander se autorizó el trabajo remoto para la jornada de este lunes 10 de agosto. Además, en las distintas sedes se adelantan evaluaciones de seguridad para comprobar si los edificios y las oficinas pueden ser nuevamente ocupados por los funcionarios.

Sin embargo, en las seccionales que se tomaron estas medidas se aclaró que aunque el trabajo se adelantará de manera remota, los términos judiciales no se suspenderán. Aún, aclaran, que las medidas podrán cambiar de acuerdo a como avance la situación en el país.

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Por ejemplo, desde la dirección seccional de Bogotá aseguraron que “tras una verificación preliminar realizada en las diferentes sedes del Distrito Judicial de Bogotá, no se evidencian afectaciones graves en la infraestructura. No obstante, se han identificado algunas fisuras superficiales que requieren revisiones técnicas más detalladas para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad”.

Asimismo, la dirección seccional de Santander dijeron que “como consecuencia de la ocurrencia del mencionado fenómeno natural y ante la posibilidad de nuevas réplicas, resulta necesario adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida, la integridad física, la seguridad y el bienestar de los servidores judiciales adscritos a la Seccional Santander, minimizando la exposición a riesgos derivados de desplazamientos y permanencia en instalaciones físicas mientras se restablecen plenamente las condiciones de normalidad”.

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Por eso dijeron, que “la Entidad cuenta con mecanismos tecnológicos y herramientas de información y comunicación que permiten el desarrollo de las funciones mediante la modalidad de trabajo remoto, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines institucionales”.

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