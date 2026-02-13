Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Ejército denuncia nueva asonada para evitar operación contra disidencias en Jamundí

Cerca de 400 personas rodearon a un grupo de 50 soldados en zona rural de Jamundí para intentar frenar un operativo militar. Según información oficial, la movilización habría sido instrumentalizada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de alias “Mordisco”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
14 de febrero de 2026 - 12:58 a. m.
Fuentes del Ejército señalaron a este diario que son aproximadamente 50 soldados los que están en la zona.
Fuentes del Ejército señalaron a este diario que son aproximadamente 50 soldados los que están en la zona.
Foto: Ejército
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tropas de la Ejército Nacional de Colombia, adscritas a la Tercera División del Ejército Nacional, enfrentaron una asonada en los corregimientos de La Ampudia y Timba, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), en medio de operaciones dirigidas contra las disidencias de las Farc de alias “Mordisco” en la región.

De acuerdo con información oficial, cerca de 400 personas habrían participado en los hechos con el propósito de impedir los operativos militares. Según las autoridades, la comunidad habría actuado bajo presunto constreñimiento de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias con presencia en el suroccidente del país.

Lea: Mindefensa rechaza secuestro de dos soldados en medio de asonada en Meta

Fuentes del Ejército señalaron a El Espectador que son aproximadamente 50 soldados los que están en la zona. “Unos están saliendo unos por un lado, mientras que otros continúan en diálogos con la comunidad. Hasta ahora no hay retención y no se ha presentado ninguna situación de confrontación” con los cíviles, señalaron.

La institución anunció que los personas que estarían participando en la asonada serán denunciados ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes por delitos como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros contemplados en el Código Penal.

Relacionado: Asonadas contra la fuerza pública: el difícil reto de judicializar a la población civil

“El Ejército rechaza de manera categórica este tipo de acciones que alteran el orden público y vulneran el ejercicio legítimo de la misión constitucional. Nuestras tropas mantienen presencia en el área con estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, señaló por ahora la institución.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

asonada

Valle del Cauca

Jamundí

Ejército

Disidencias de las FARC

alias Mordisco

civiles

DIH

operación militar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.