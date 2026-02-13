Ejército denuncia nueva asonada para evitar operación contra disidencias en Jamundí

Fuentes del Ejército señalaron a este diario que son aproximadamente 50 soldados los que están en la zona. Foto: Ejército

Tropas de la Ejército Nacional de Colombia, adscritas a la Tercera División del Ejército Nacional, enfrentaron una asonada en los corregimientos de La Ampudia y Timba, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), en medio de operaciones dirigidas contra las disidencias de las Farc de alias “Mordisco” en la región.

De acuerdo con información oficial, cerca de 400 personas habrían participado en los hechos con el propósito de impedir los operativos militares. Según las autoridades, la comunidad habría actuado bajo presunto constreñimiento de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias con presencia en el suroccidente del país.

Fuentes del Ejército señalaron a El Espectador que son aproximadamente 50 soldados los que están en la zona. “Unos están saliendo unos por un lado, mientras que otros continúan en diálogos con la comunidad. Hasta ahora no hay retención y no se ha presentado ninguna situación de confrontación” con los cíviles, señalaron.

La institución anunció que los personas que estarían participando en la asonada serán denunciados ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes por delitos como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros contemplados en el Código Penal.

“El Ejército rechaza de manera categórica este tipo de acciones que alteran el orden público y vulneran el ejercicio legítimo de la misión constitucional. Nuestras tropas mantienen presencia en el área con estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, señaló por ahora la institución.

