Mindefensa rechaza secuestro de dos soldados en medio de asonada en Meta

De acuerdo con el Ejército, los soldados fueron obligados a despojarse de sus uniformes y vestirse con ropa civil antes de ser trasladados a un lugar desconocido.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su rechazo al secuestro de dos soldados profesionales ocurrido el pasado 3 de noviembre en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta). A través de su cuenta en X, el ministro enfatizó que este tipo de acciones son un ataque contra la seguridad territorial.

“Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación”, afirmó Sánchez, y agregó que la retención habría sido cometida “bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarcá”.

El hecho se registró cuando los dos uniformados, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento 12, fueron secuestrados durante una operación conjunta con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de la operación era apoyar a las autoridades en la captura de una mujer.

El ministro denunció que este secuestro es un atentado al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según Sánchez, al responsabilizar a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” por el suceso, se confirma “la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades”.

La Fuerza de Tarea Omega, encargada de las operaciones militares en la región, detalló que el secuestro ocurrió después de la extracción aérea de la capturada y del personal del CTI, momento en el que se concentraron unas 400 personas en una asonada. Según el ejército, estos civiles habrían sido forzados a colaborar con el Bloque Jorge Suárez Briceño, quienes inicialmente retuvieron a un teniente y tres soldados.

Tras varias horas, las personas liberaron al oficial y a uno de los soldados, pero retuvieron a los dos restantes, obligándolos a despojarse de sus uniformes y vestirse con ropa civil antes de ser trasladados a un lugar desconocido. “Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”, señaló el comunicado.

La Fuerza de Tarea Omega reiteró que se activó todos los mecanismos legales y operacionales para garantizar la pronta liberación de los soldados y el restablecimiento del orden en la zona. Además, se han puesto en marcha las acciones correspondientes ante el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y se continúa con las operaciones para garantizar la seguridad de la población civil.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las autoridades trabajan para liberar a los secuestrados y llevará a los responsables ante la justicia. “Colombia no se rinde ante el terror. La Fuerza Pública está y estará siempre al lado de la ciudadanía, defendiendo la vida, la libertad y la integridad de nuestra Nación”, concluyó el Ministro.

