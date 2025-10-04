Ejército investiga la muerte de un alumno durante entrenamiento en Tolemaida

El alumno Alejandro Antonio Zabaleta Castillo hacía parte del Curso de Suboficiales Número 113 extraordinario, que se realiza en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Ejército

En la tarde de este 4 de octubre, el Ejército Nacional confirmó la muerte de uno de sus alumnos durante un entrenamiento que se adelantaba en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo (Cundinamarca). Se trata de Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, quien hacía parte del curso de suboficiales número 113 extraordinario. Según la institución, el hecho ocurrió en la mañana de este sábado.

Las autoridades señalaron por medio de un comunicado que el accidente ocurrió durante el Curso Avanzado de Combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército y que los hechos aún son materia de investigación. No obstante, información preliminar indica que el accidente habría ocurrido durante un entrenamiento en agua. En el pasado ya han ocurrido hechos en condiciones similares.

Según el Ejército, Zabaleta Castillo fue trasladado al dispensario médico del Fuerte Militar de Tolemaida, para recibir atención inmediata. Sin embargo, al lugar llegó sin signos vitales. “Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, dijo la institución.

Además, a través de su Inspección General, el Ejército ya abrió una investigación interna para determinar qué fue lo que sucedió. Además, el Ejército señaló que está abierto a colaborar con las autoridades, que tendrán que hacer las indagaciones judiciales pertinentes. “El Ejército expresa su más sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y a toda la comunidad académica por esta irreparable pérdida”, señala el comunicado.

Accidentes durante entrenamientos

No es el único caso reciente de un accidente durante entrenamientos que cobra las vidas de uniformados o soldados en formación. El pasado 30 de septiembre, por ejemplo, una explosión en el Batallón del Ejército El Juncal, en Aguachica (Cesar) cobró la vida del soldado Daniel Esteban Esquivel Martínez, de 22 años. Otros cinco uniformados, adscritos a la Quinta Brigada del Ejército, resultaron gravemente heridos.

Según la información entregada por las autoridades y que también es objeto de verificación aún, una granada de fragmentación, de 40 milímetros, explotó accidentalmente durante un entrenamiento. Los soldados heridos fueron identificados como Dawil Alberto Garay, Josué Alberto Vanegas Dávila, Andrés Estiven Peñaranda, Miguel Ángel Marín Caballero, Juan Esteban Ramírez Arana. Todos fueron llevados a centros médicos cercanos para ser atendidos.

Tampoco es el primer accidente que ocurre durante entrenamientos en agua en el Fuerte Militar de Tolemaida. El pasado 14 de julio, en horas de la tarde, el Ejército reportó la desaparición de tres soldados durante un entrenamiento en el río Magdalena. Se trataba de Jhonatan Cortés Salamanca, Nicolás Chaparro Guillén y Elián Sebastián Beltrán Vanegas, quienes hacían parte del curso de lanceros número 513 que se desarrollaba en la unidad de Nilo (Cundinamarca).

Según la información entregada por el Ejército en ese momento, el hecho ocurrió cuando los uniformados estaban en medio de un entrenamiento, junto a otros ocho soldados. “Efectuaban el acondicionamiento de las balsas improvisadas para movimiento táctico en afluente, sobre el río Magdalena, en el sector conocido como Isla del Sol”, señaló la institución. Cerca de 24 horas después, los tres cuerpos sin vida fueron hallados en aguas del río Magdalena.

