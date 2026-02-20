Ejército pide respaldo por combates entre Eln y Clan del Golfo en Remedios (Antioquia)

Este viernes 20 de febrero, la confrontación entre el Clan del Golfo y el Eln se concentró en el caserío de la vereda Tamar Bajo. Foto: María Paula Garc

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde hace más de una semana se registran combates entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zona rural de Remedios (Antioquia), situación que mantiene a varias comunidades confinadas y en alto riesgo, según denuncian líderes sociales y habitantes del territorio.

Este viernes 20 de febrero, la confrontación se concentró en el caserío de la vereda Tamar Bajo, lo que obligó a adultos, niños y niñas a refugiarse en la escuela La Orquídea. De acuerdo con los relatos, los explosivos lanzados con drones cayeron muy cerca del plantel educativo, por lo que varias personas se resguardaron en los baños y salones.

“Los combates llevan intermitentes desde hace una semana. Hoy los ilegales Eln y Clan del Golfo están usando drones y hay riesgo muy alto de la población civil, de la escuela y zonas protegidas por el DIH”, denunciaron líderes sociales. Las familias buscan desplazarse para evitar quedar en medio del fuego cruzado, pero también temen ser alcanzadas por disparos o por artefactos explosivos.

Lea: 85 comparecientes ante la JEP dignificaron a víctimas de “falsos positivos” en Antioquia

Esta situación fue confirmada por fuentes del Ejército en la zona, consultadas por El Espectador. La institución señaló que el batallón adscrito a la Brigada 19 solicitó a la Gobernación de Antioquia un consejo de seguridad para atender la situación, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Agregaron que estas confrontaciones no son nuevas: desde el año pasado se han presentado episodios similares entre ambos grupos armados ilegales, motivados por la disputa por el control territorial de estos corredores estratégicos para economías ilícitas como la droga y la minería ilegal.

La situación de la vereda Tamar Bajo no es aislada. Esta semana, habitantes de la vereda Dos Quebradas también tuvieron que refugiarse en una escuela por temor a las explosiones. Las denuncias señalan que la confrontación se extiende a otras veredas como Caño Tigre, Cooperativa y Campo Vijao. También se reportan afectaciones en sectores como La Virgen, en Puerto Berrío, y La Congoja, en Yondó.

Lea también: Combates entre Clan del Golfo y disidencias en Briceño, Antioquia: hay 10 veredas confinadas

Habitantes y organizaciones sociales solicitan con urgencia la intervención de las autoridades para evitar afectaciones a la población civil. Aseguran que han pedido la presencia de la fuerza pública desde hace varios días, sin que hasta el momento se dé una respuesta efectiva. Esta solicitud se une a la del Ejército, que también pide respaldo del Gobierno para tomar las medidas necesarias frente a las acciones de los grupos armados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.