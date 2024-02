“El cambio en primera”: así fue el primer round del juicio contra Daniel Quintero

Exalcalde Daniel Quintero, durante la audiencia de juicio disciplinario que adelanta en su contra la Procuraduría. Foto: Jhoan Sebastian Cote

En una sala privada dentro de la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Medellín, Antioquia, Daniel Quintero, escuchó las primeras palabras del juicio con el cual el órgano de control promete disciplinarlo y sancionarlo por presunta participación en política, durante las elecciones presidenciales de 2022. Quintero asistió en compañía de su abogado Héctor Carvajal, un viejo zorro en el sistema disciplinario, quien defendió al presidente Gustavo Petro cuando la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo sacó de su cargo cuando era alcalde de Bogotá. Así inició el juicio contra un político que, como lo confesó el año pasado, buscará su candidatura a la Presidencia de la República en 2026.

La Procuraduría comenzó el juicio contra Quintero argumentando que habría cometido una falta gravísima al “utilizar el cargo para participar en controversias políticas”. El órgano dirigido por Margarita Cabelló, que llegó a suspenderlo cuando estaba en funciones, dejó sobre la mesa tres grandes pruebas. La primera, del 13 de marzo de 2022, día de las consultas interpartidistas en las que Quintero subió una foto en la que se veía su foto en el tarjetón por el partido Colombia Humana. La segunda, del 17 de marzo de ese año, cuando en un video en Twitter, Quintero habría mostrado su afinidad a esa coalición. Y, por último, el video del 9 de mayo de 2022, cuando en un carro el exalcalde dijo: “El cambio, en primera”. Similar a la caracterización de la campaña Petro como la del “gobierno del cambio”.

⚠️ Invito a escuchar el mensaje de Daniel Quintero, Alcalde de Medellín; la tiene clara



✅ EL CAMBIO , EN PRIMERA ! @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/aSyGwIK5tt — @samudio10 (@samudio102) May 10, 2022

Seguido de ello, el procurador del caso preguntó a Quintero si aceptaba cargos, a cambio de una rebaja considerable de la posible sanción. “No acepto”, dijo el político, sin argumentar su decisión. Luego de ello, tomó la palabra el abogado Héctor Carvajal, quien, de inmediato y como primera estrategia de defensa, solicitó la nulidad de todo lo actuado. “Este es un juicio político”, señaló en el despacho, al tiempo que expuso sus argumentos sobre la carencia de competencia de la Procuraduría para disciplinar a funcionarios de elección popular. Se refirió a la sentencia de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante a Colombia, con la que se delimitó que la Procuraduría no puede tener las funciones de un juez y sancionar a este tipo de funcionarios.

Esa sentencia de la Corte IDH tuvo su origen en la suspensión de Gustavo Petro como alcalde, en 2011, quien invocó sus derechos políticos y al debido proceso. La procuradora Margarita Cabello presentó una reforma que, en 2021, fue aprobada por el Congreso, con el objetivo de obtener esas funciones de juez. La reforma llegó a la Corte Constitucional, la cual el año pasado validó las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría, para disciplinar a funcionarios de elección popular, pero le dijo que debía remitir sus decisiones, en última instancia, al Consejo de Estado. Es decir, Corte Interamericana y Corte Constitucional riñen en casos como los de Quintero. Y, como lo expuso Carvajal, ni siquiera el Consejo de Estado ha sido unánime en tomar los casos que le allega la Procuraduría. Por tanto, para él, se trata de un juicio con muchas dudas en sus bases jurídicas.

Como segundo recurso de defensa, el abogado Héctor Carvajal, de todas maneras, presentó la batería de pruebas con las que defenderá al exalcalde de Medellín en juicio. Primero, presentó a un equipo de peritos para analizar las imágenes y los videos difundidos en la cuenta persona de X, antes Twitter, de Quintero. Asimismo, Carvajal solicitó que se oficie al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que establezca cuáles fueron los partidos que utilizaron eslóganes similares a “el cambio”. Además, al CNE se le preguntará si el eslogan oficial del Pacto Histórico era “el cambio, en primera”. De otro lado, se oficiará al Pacto Histórico para que responda si Daniel Quintero hizo alianzas con esa coalición los meses previos a la campaña presidencial de 2022.

De otro lado, se oficiará a la Registraduría y al mismo CNE para que respondan cuál fue la razón por la que imprimieron en diferentes colores los tarjetones de las consultas interpartidistas. Esto debido a que, en una de las pruebas que se le relacionan a Quintero, se pudo ver claramente su intención de voto por el color del tarjetón que se veía en sus manos. Las autoridades electorales, además, por solicitud de la defensa de Quintero, deberán explicar por qué permitieron la entrada de medios de comunicación y cámaras fotográficas al lugar de votación donde se encontraba Daniel Quintero en marzo de 2022. Y, por último, se oficiará a cinco de los medios de comunicación más reconocidos del país para que aporten las fotos y videos de otros funcionarios de elección popular en los días de votación.

El procurador del caso suspendió la diligencia, para estudiar en su despacho la solicitud de nulidad y la solicitud de pruebas que la defensa de Quintero busca aportar en el juicio. A la salida del despacho, El Espectador preguntó al exalcalde si su intención con el video de “el cambio, en primera” no era apoyar al Pacto Histórico, entonces, cuál era. Respondió que: “eso yo se lo dejo mi abogado; sin embargo, la ley colombiana y yo soy colombiano, espero que se me juzgue con las mismas reglas con las que se juzga a Claudia López, Iván Duque o Sergio Fajardo. Cuando no se expresa de forma precisa por quién se va a votar, no hay participación en política. Punto”. El miércoles 13 de marzo será el segundo round de este juicio, una vez la Procuraduría resuelva la solicitud de nulidad y decrete las pruebas a tener en cuenta durante el proceso.

