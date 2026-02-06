El crimen de Andrés Escobar: así fue la condena a Santiago Gallón por encubrir el asesinato

El futbolista Andrés Escobar fue asesinado en la madrugada del 2 de julio de 1994, en el parqueadero de una discoteca de Medellín (Antioquia), por Humberto Muñoz, chofer de Santiago Gallón. Foto: Archivo Particular

Aunque Humberto Muñoz fue quien disparó en seis ocasiones contra el futbolista Andrés Escobar, la justicia condenó a Santiago Gallón y a su hermano, Pedro, por el encubrimiento del crimen contra el dos de la selección de Colombia. Santiago Gallón, el mismo capo que el pasado 4 de febrero fue asesinado en México, al parecer por deudas con el narcotráfico, pagó 15 meses de prisión por su vinculación con el homicidio del jugador, ocurrido en la madrugada del 2 de julio de 1994 en el parqueadero de una discoteca de Medellín (Antioquia).

Habían pasado 10 días desde el infortunado autogol de Escobar en el partido contra Estados Unidos en el Mundial de 1994. Aunque las autoridades dijeron en su momento que el asesinato fue un hecho aislado y circunstancial —uno más entre los 40 que registró ese día Medicina Legal—, momentos antes del crimen los hermanos Gallón, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, habían gritado a Escobar desde otra mesa: “¡Autogol, Andrés, autogol!”.

Desde aquel partido del 22 de junio de 1994, el error del defensor de la selección hizo que el país y la prensa se le volcaran encima, además del descontento de los apostadores que perdieron grandes cantidades de dinero en el juego que significó la salida del Mundial para la selección de Colombia. El fiscal del caso, Jesús Albeiro Yepes, relató la escena del crimen que llevó al arresto de los hermanos Gallón.

“Andrés estaba con Juan Jairo Galeano y dos amigas en la discoteca. Desde la mesa de Pedro y Santiago Gallón, quienes estaban con un grupo de amigos, le empezaron a gritar. (...) Lo provocaron una y otra vez. Él pidió respeto y se alejó”. Luego de abandonar la discoteca, “ya en su carro, se dio cuenta de que los que lo molestaron estaban en el parqueadero e ingresó allí”.

El futbolista discutió con los hermanos y el mayor, Santiago, comenzó a gritar: “Usted no sabe con quién se está metiendo”. En ese momento aparece el autor material del crimen, Humberto Muñoz, chofer de los hermanos, quien desenfunda su arma marca Llama, calibre 38, y la descarga contra la cabeza de Escobar. Los tres hombres abandonaron el parqueadero, al tiempo que una de las acompañantes del futbolista lo llevó a toda prisa hasta la Clínica Medellín, pero nada pudieron hacer los médicos para salvar su vida.

Horas después del crimen, la Fiscalía ya tenía identificados a los hermanos Gallón y al chofer Muñoz como los hombres que estuvieron en el parqueadero. La declaración de Muñoz fue clave para que la Fiscalía construyera la hipótesis de que los hermanos le dieron la instrucción implícitamente a su chofer de que disparara contra el futbolista. Al preguntarles los fiscales si los Gallón Henao tuvieron algo que ver con el atentado, el conductor contestó: “Todavía no me habían dado la orden”.

Muñoz fue condenado a pagar 43 años de cárcel, aunque solo llegó a cumplir 12, y en 2005 fue dejado en libertad. El hombre confesó haber sido el asesino de Escobar, aunque en sus cambiantes relatos dijo que no sabía que se trataba del futbolista e incluso inventó que lo habían secuestrado y que los disparos los hizo para defenderse. Por su parte, el historial delictivo de Santiago Gallón creció después de la sentencia por encubrimiento y, en 2010, fue condenado a tres años y tres meses de prisión por apoyar a grupos paramilitares. Su reciente asesinato, en un restaurante en la capital de México, al parecer se habría dado por una deuda con grupos del narcotráfico.

A 32 años del crimen de Andrés Escobar, con la condena de Muñoz y de los hermanos Gallón, las autoridades aseguraron que el caso estaba resuelto. Sin embargo, aún persisten las dudas y especulaciones sobre los razones que llevaron a que el futbolista fuera asesinado a los 27 años, en un episodio que quedó marcado para siempre por un autogol.

