El Eln quemó un camión en la vía que comunica a Risaralda con Chocó

Recientemente, el Eln retivo durante un par de horas a 45 pasajeros de dos buses que se movilizaban por otra de las vías del Chocó. Foto: Bombardeo a ELN - AFP

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Un nuevo hecho de violencia perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se presentó este sábado 25 de julio entre los departamentos de Risaralda y Chocó. Un camión que iba cargado con cerveza fue interceptado por presuntos integrantes de ese grupo ilegal y posteriormente incinerado.

Según la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió sobre la vía que comunica a la ciudad de Pereira (Risaralda) con el municipio de Tadó (Chocó). Hombres armados y vestidos con camuflados habrían instalado un retén ilegal en el que obligaron al conductor del camión a detenerse.

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El conductor del vehículo de carga habría sido obligado a bajarse y, posteriormente, los hombres armados le prendieron fuego. Otros tres camiones que se movilizaban por el mismo corredor vial también fueron atacados: los detuvieron y los pintaron con mensajes alusivos al Eln.

Quienes perpetraron el ataque huyeron del lugar y personas del sector de Playa de Oro habrían aprovechado la quema del camión cargado con cerveza para saquearlo mientras ardía en llamas. Las autoridades acudieron al lugar para verificar la situación y ponerse al frente de las condiciones de seguridad.

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El corredor vial entre Risaralda y Chocó es blanco de ataques constantes por parte de los grupos al margen de la ley. Especialmente el Eln, que se disputa el control territorial en ese corredor clave que conecta al Pacífico colombiano con el centro de Colombia y el resto del país.

El pasado 14 de julio, por ejemplo, el Eln interceptó dos buses de la empresa Rápido Ochoa que se movilizaban por la vía alterna, la que conecta a Quibdó con Medellín, y secuestraron a sus 45 pasajeros. Fue necesaria la intervención del Ejército para lograr unas horas después su liberación.

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