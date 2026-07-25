A la cárcel alias 300, presunto implicado en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Claudia Yepes, madre del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, ha insistido desde su desaparición para que las autoridades le den razón sobre el paradero de su hijo. Foto: Valentina Arango Correa

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Se sigue moviendo la investigación relacionada con la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peléz Yepes, en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). Este 25 de julio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que imputó cargos a Weimar Alexander Castillo, alias “300″ por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

La investigación adelantada por la Fiscalía señala que este presunto integrante del grupo criminal El Mesa sería una de las personas involucradas en la desaparición del ingeniero en hechos ocurridos el 4 de abril de 2022. Al parecer, este hombre llevaría unos cuatro años aliado también con las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba”.

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A lo que apunta la investigación es que alias “300″ sería una de las personas que habría participado en la retención del joven ingeniero junto a otros hombres armados cuando salía del hotel en el que se estaba hospedando. “En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo”, señaló la Fiscalía.

Alias “300″ habría sido la persona encargada de conducir el vehículo al que obligaron a Andrés Camilo a subirse. Luego, al parecer, lo trasladaron a una vivienda, donde fue visto con lesiones en el rostro y le habrían amarrado las manos. Luego, en el mismo vehículo habría sido llevado a las afueras del municipio de San Andrés de Cuerquia y posteriormente desaparecido.

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La captura de alias “300″ ocurrió en el municipio de Bello (Antioquia), en una diligencia adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y del Gaula Militar. El presunto integrante de la banda El Mesa no aceptó el delito imputado por la Fiscalía y el juez de control de garantías ordenó enviarlo a la cárcel de manera preventiva.

Este hombre es la tercera persona judicializada hasta ahora por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes. Hace apenas una semana, la Fiscalía informó sobre la captura y judicialización de Juan Fernando Tobón Correa, alias “El Paisa”, otro de los presuntos implicados en el crimen. También está imputado otro hombre identificado como alias “Willy”.

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