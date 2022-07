El nuevo gobierno tiene el reto de que no crezcan los cultivos de coca: Wilson Ruiz

Wilson Ruíz, ministro de justicia de Colombia Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

¿Qué les diría a las organizaciones feministas que se sintieron rechazadas con sus conceptos negativos sobre la ampliación del aborto hasta la semana 24?

En el asunto del aborto durante los cuatro años del gobierno del presidente Duque intervenimos en tres demandas, donde se cuestionaba el tipo penal del aborto: dos de las cuales fueron sentencia inhibitoria en 2021, y en la última de ellas por la que se está generando polémica. Este Ministerio lo que hizo fue argumentar la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en los tres casos que son excepcionales: cuando corre peligro la madre, cuando corre peligro el feto y cuando la mujer fue objeto de violación.

La política de drogas, Ruta Futuro, tuvo una inversión de $4 billones. No obstante, el Gobierno no pudo implementar la aspersión con glifosato. ¿Cuáles son los resultados?

No podemos desconocer que en Colombia hubo una política que se llamaba el Plan Colombia, que se implementó en la época del expresidente Andrés Pastrana, que en su momento nos sirvió. La política actual, el plan de Ruta Futuro, sirve para combatir las bandas delincuenciales en materia de narcotráfico y todos los delitos afines que se presentan. Esta política de Ruta Futuro lo que hace es combatir en una forma integral. No podemos decir exactamente cuánto se ha combatido, pero ha funcionado adecuadamente.

¿Qué piensa de legalizar las drogas de forma recreativa?

Nosotros no lo vemos. A través del presidente Iván Duque no se le ha dado vía libre a la parte recreativa. Es un tema bastante delicado, porque ya es meterse con la parte psicoactiva y recreativa de cada persona y considero que eso va en lo más íntimo de la persona y de lo que quiere para su vida. Nosotros no hemos contemplado esa posibilidad, de pronto otro gobierno como el que acaba de llegar es posible que lo haga.

¿Considera que Colombia necesita que se elimine la Procuraduría?

Soy muy respetuoso del diseño constitucional de 1991. Toda la vida he sido partidario de que las instituciones nunca se pueden eliminar. Es mejor entrar a reestructurarlas. La Procuraduría, desde luego, es la que emite en su gran mayoría conceptos no vinculantes. Qué bueno sería que más adelante pudiésemos contar con la posibilidad de que no fueran conceptos no vinculantes, sino que pudiesen ser jueces o magistrados para poder aumentar la nómina para que la Rama Judicial se fortalezca. Me parece que es una institución que en el fondo nos ha servido.

Un año después del paro nacional y de las intervenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido el efecto de esta Ley de Seguridad que nació como la respuesta del Gobierno en medio de esa multiplicidad de abusos por parte de miembros de la Fuerza Pública?

Vimos de primera mano todo lo que pasaba con el tema de los bloqueos. Cuando uno ha sido abogado litigante, cuando uno ha sido académico y luego magistrado, a mí me preocupaba mucho que la justicia era constantemente burlada por cualquier cantidad de delincuentes, en el cual los jueces no tienen, infortunadamente, los elementos para poderlos privar de la libertad. Por eso los veíamos en las calles burlándose de la justicia y de las personas que atracaban y herían. Con esta Ley de Seguridad Ciudadana creo que les estamos dando mayores elementos a los jueces para impedir esa situación. Además, esta norma busca resolver el tema del hacinamiento carcelario y en la creación de más cupos en las cárceles.

¿Pero no ve un contrasentido en esta situación? Es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana permitió no solo la creación de nuevos delitos, sino otorgarles agravantes a delitos que ya existen, y eso aumenta las medidas de aseguramiento. En consecuencia, sube el hacinamiento carcelario...

No es un contrasentido, porque si nosotros combatimos la delincuencia como lo estamos haciendo, es lógico que vaya a aumentar el número de delincuentes que vamos a privar de su libertad y por ello se hace necesario crear más cupos carcelarios. Hemos entregado más de siete mil, y nueve mil en los próximos años. La política del Gobierno ha sido la de humanizar el sistema carcelario.

Hablemos de ello. Después de su tránsito por el Ministerio, ¿por qué cree que el sistema sigue siendo un callejón sin salida?

No creo que el sistema penitenciario en Colombia sea un bar de fracasos. Hablaría de una forma muy positiva y de los avances que hemos tenido desde el sector justicia para superar todo el estado de cosas inconstitucional que la Corte ha dictado al respecto. Me interesé mucho por la política carcelaria en el país. Le pongo varios ejemplos, cuando se llegaron a manejar cifras en el país del 54,5 % de hacinamiento carcelario.

Hubo varios factores a tener en cuenta. Estábamos en pleno problema covid y salió el decreto de presidencia que sirvió mucho para sacar a aquellas personas que tenían un avanzado estado crítico de salud y problemas de morbilidad. Cuando llegué, a comienzos de octubre de 2020, comenzamos a bajar al hacinamiento. Llegamos a tener cifras que en más de 40 años no se veían en el país. Una cifra del 16,7 %.

Si bien se redujeron esas cifras, lo cierto es que el problema se trasladó a los centros de detención transitoria…

Hablar de hacinamiento al 100 % en las URI y estaciones de policía es vergonzoso. La irresponsabilidad es de los alcaldes, porque no están cumpliendo la ley. La ley es muy clara: los sindicados les corresponden a los alcaldes y gobernadores. No lo están haciendo. En 29 años han creado apenas 2.800 cupos en el país, es una vergüenza frente a la cantidad de internos que tenemos.

Entonces, si en este momento alcaldes y gobernadores empiezan a crear centros transitorios, como es su deber, en el país no habría un solo interno con hacinamiento carcelario. Sin embargo, el Gobierno Nacional nunca ha hecho caso omiso a un deber constitucional que tenemos, y nosotros cuando hemos tenido problemas de alimentación, problemas de hacinamiento en estas URI, allá hemos ido y he dado la cara al país siempre.

Hablando del tema carcelario, la ley que busca la repatriación de ciudadanos colombianos presos en China lleva un año de haberse promulgado y nada ha pasado. ¿Qué ha pasado con este tema?

Nosotros somos demasiado respetuosos con otros países del mundo y más con la República de China. Con ellos, precisamente, se hizo un tratado que ya por parte del Gobierno colombiano salió. Estamos pendientes de que el Parlamento chino finalmente se pronuncie. Sin embargo, es importante aclarar que se sigue trabajando a nivel más humanitario y ya han enviado a varios colombianos que están prácticamente en un estado terminal por problemas de salud.

La semana pasada se entregaron resultados sobre extradiciones en el gobierno Duque. Pero, ¿le hubiera gustado traer a paramilitares de la talla de Mancuso? ¿Por qué no se dio eso?

Este Gobierno es el que más extradición ha hecho. Llevamos 724, y en mi caso, como ministro, hemos firmado 387. Diría que es el ministro de Justicia que más extradiciones ha efectuado. Pero sí hemos traído a varios paramilitares que han terminado de cumplir su pena en el exterior y ahora están aquí. Pongo un caso particular: Hernán Giraldo (exjefe de del bloque Resistencia Tayrona de las Auc). Él terminó de pagar su pena en Estados Unidos e inmediatamente regresó, y ahora está recluido bajo estrictas medidas de seguridad.

No es suficiente con que ellos terminen de pagar su pena allá. Aquí debe hablar a las víctimas de verdad, justicia y reparación. Y, sobre el caso de Mancuso, nosotros hemos hecho todas las solicitudes correspondientes a Estados Unidos, también como el caso de Alejandro Lyons (condenado por el cartel de la toga) y muchos casos más. Nosotros respetamos mucho lo que piense cada país. Pero se ha actuado con contundencia.

¿Qué resultados le dejó al Ministerio?

Nosotros llegamos a tener hasta 173 mil hectáreas de coca sembrada y llegamos a bajarlas a 143 mil. En este momento, a pesar de que la aspersión la hemos suspendido por decisión de la Corte, nunca se ha paralizado. Es decir, se sigue trabajando con la erradicación y la aspersión terrestre. Me parece que es un gran reto que tiene el nuevo gobierno en tratar de que definitivamente no continúen creciendo los cultivos de hoja de coca ni de marihuana en el país.

Enfrentamos el problema de las drogas con el programa Familias Fuertes, Amor Límites buscando integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza con los jóvenes y adolescentes del país. Hemos atendido a más de 45 mil familias y cerca de 170 mil personas en casi todo el país con programas para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.

A través de la Superintendencia de Notariado y Registro se han entregado alrededor de 51 mil títulos de propiedad a personas que no tenían vivienda, convirtiendo a familias colombianas en nuevos propietarios. También, se han aprobado 2.410 licencias para el cultivo de cannabis no psicoactivo, psicoactivo y semillas para siembra, abriendo así las puertas a una industria que genera empleos, atrae inversión y apoya la reactivación económica.