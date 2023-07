El perdón del ministro de defensa a familiares de falso positivo: “tenían razón”

Alix Fabián Vargas fue asesinado cuando tenía 25 años y lo hicieron pasar como un guerrillero del Eln muerto en combate. Foto: Archivo Particular

“La muerte de Alix Fabián Vargas Hernández no ocurrió en el marco de una confrontación armada contra grupos al margen de la ley, sino que fue un abuso del poder de las armas entregadas para la defensa de los derechos de los colombianos”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez reconoció y pidió perdón por la comisión de un falso positivo a manos del Ejército, pues Vargas Hernández fue asesinado por militares en 2008 y luego se le hizo pasar como un guerrillero muerto en combate. El ministro anunció que será el primero de muchos actos así.

Desde el auditorio del Museo Nacional, en Bogotá, acompañado del comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, y otros miembros de la Fuerza Pública, Velásquez miró a la familia de Vargas Hernández y les dijo: “Ellos tenían la razón: efectivamente, su hijo había sido desaparecido forzadamente y luego había sido ejecutado”. Se trata de la primera vez que un ministro de Defensa, todavía en el cargo, reconoce y pide perdón por una ejecución extrajudicial falsamente presentada como una muerte en combate, los llamados falsos positivos.

Velásquez rememoró así cómo sucedieron los hechos: “En agosto del 2008, cuando Alix Fabián Vargas tenía 25 años y vivía en Tunja, donde trabajaba como auxiliar de despachos de los buses y hacía el aseo en un piqueteadero ubicado frente al terminal. Fue visto por última vez el 30 de julio de 2008 y, según la información que recopiló la familia en el terminal de buses, el 1 de agosto, Alix Fabián fue visto junto a un grupo de jóvenes y a un sujeto conocido en el sector por ofrecer trabajos bien remunerados en otras zonas del país por un término de 15 días”.

A su turno, la hermana de Alix Fabián Vargas leyó una carta que le escribió: “Hoy es un día donde por fin se limpiará tu dignidad, una dignidad que mancillaron los héroes de la patria que juraron protegerte. Una dignidad que despedazaron como buitres los medios. Una dignidad puesta en tela de juicio por los amigos y familiares que creyeron la falaz mentira que rodeó tu muerte. Hoy es ese día donde después de 15 años de luchas, amenazas, persecuciones, esfuerzos, hostigamientos, por fin, se pedirán las disculpas tan anheladas”.

También tomó la palabra el comandante del Ejército, convirtiéndose, así mismo, en el primer oficial de la Fuerza Pública de ese grado y cargo en reconocer un falso positivo. El general Ospina dijo: “En aras de garantizar la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición, ofrecemos, en nombre del Ejército, las más sinceras disculpas y pedimos perdón a los familiares, refiriendo que no hay palabras suficientes de consuelo por lo que se presenta el compromiso irrestricto de esta institución para evitar que este tipo de escenarios se vuelvan a presentar”.

El acto tuvo lugar por orden del Consejo de Estado, que en 2018 condenó a la Nación colombiana por la ejecución extrajudicial de Vargas Hernández, luego de ratificar que el combate que aseguraba el Ejército nunca tuvo lugar. En ese sentido, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, que ha llevado la defensa de la familia de la víctima, reconoció la labor del alto tribunal, pero señaló que los responsables del crimen aún podrían quedar en la impunidad porque la actuación de la justicia penal “aún deja mucho qué desear”.

Según explicó Rodríguez, la investigación de la Fiscalía se ha concentrado únicamente en los 10 militares del grupo de caballería mecanizado No. 1 “José Miguel Silva Plazas”, con sede en Duitama (Boyacá) que participaron directamente en el falso positivo. Solo cuatro de ellos han sido acusados. “Además, queremos retirar nuestro llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que priorice la región de Boyacá y empiece a llamar a los presuntos responsables y a contrastar sus versiones para establecer con precisión por qué y cómo se llevaban a los jóvenes del terminal de transportes de Tunja y de otras zonas del departamento. Las organizaciones de derechos humanos pudimos encontrar 55 casos, pero seguramente hay más”, añadió Rodríguez.

Vea aquí el acto de perdón:

Iván Velásquez pedirá perdón por más falsos positivos

En medio de su intervención, Iván Velásquez dijo que es inaceptable que el Ministerio se haya tomado cinco años en realizar el acto de perdón, que nació además de una orden judicial. “Vamos a completar cinco años y apenas ahora el Estado viene a hacer este acto de reconocimiento, que no requeriría siquiera una orden judicial, porque estos hechos que nos averguenzan deberían ser, en el permanente reconocimiento, también un acto de perdón por parte del Estado”, señaló.

A renglón seguido, anunció que no será la primera vez que haga un acto de este tipo. Y, desde el estrado del auditorio, les ordenó a los funcionarios del Ministerio que revisen todas las sentencias judiciales que incluyan órdenes de pedir perdón, como en el caso de Vargas Hernández. “En actos sucesivos, con la frecuencia que sea indispensable, vamos a convocar a los familiares de las víctimas. Este es un acto de país y tenemos que organizarlo como un país que reconoce un grave crimen, un grave error que se cometió por el que no solo sentimos vergüenza, sino que estamos dispuestos a no repetirlo jamás”, dijo Iván Velásquez.

