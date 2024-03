El prófugo Jaime Saade vuelve a Colombia en abril: pagará por caso Nancy Mestre

Jaime Saade será extraditado a Colombia por asesinato. Foto: Unidad de Video

Jaime Saade, feminicida de la joven barranquillera Nancy Mestre, regresará en extradición a Colombia el próximo 11 de abril. Dentro de tres semanas, el gobierno de Brasil entregará al criminal, contra quien pesa una condena de 24 años de cárcel por violar y asesinar de un disparo en la cabeza a su entonces pareja de 18 años, en 1994.

En contexto: Brasil autorizó la extradición de Jaime Saade, feminicida de Nancy Mestre

El pasado 1 de marzo, el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, confirmó que el gobierno de Brasil autorizó la extradición de Saade, luego de que un juzgado de Barranquilla garantizara las condiciones de reclusión del feminicida. En ese país, Jaime Saade había estado prófugo durante décadas haciéndose pasar por médico.

El juzgado barranquillero aceptó las condiciones del gobierno de Brasil de tener en cuenta, como parte de su condena, el tiempo que Saade ha permanecido preso en ese país. En 2020 fue capturado, pero tiempo después quedó en libertad luego de que la justicia brasilera considerara que su crimen había prescrito. El juzgado también aceptó excluir la pena por violación dentro del proceso de extradición, pues la legislación brasilera consideró que definitivamente prescribió.

Le puede interesar: Influencer Aída Merlano: Tribunal aumentó condena y le quitó beneficios

Jaime Saade fue recapturado el pasado 1 de mayo de 2023 en Brasil, meses después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizara su extradición a Colombia, decisión que fue confirmada el pasado mes de octubre.

Aunque Saade había sido condenado, en 1996, a 27 años de cárcel por estos hechos, el mismo Tribunal de Barranquilla le rebajó la condena a 24 años al estudiar una solicitud de la defensa y concluir que las leyes colombianas sufrieron algunos cambios con el paso de los años por lo que se debía dosificar la pena.

Lea: Condenan a la Procuraduría por actos de homofobia contra funcionario

Durante el proceso, la defensa de Saade alegó que Mestre pudo haberse suicidado. No obstante, las pruebas presentadas en el juicio determinaron que la joven no había accionado un arma de fuego, si no, por el contrario, que fue Saade quien la violó y la mató de un tiro en la cabeza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.