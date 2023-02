El vaciadón de un juez a la Fiscalía por nueva imputación en caso Odebrecht

El juez que lleva el juicio contra Andrade pidió coherencia y transparencia de parte de la Fiscalía. Foto: AFP - DANIEL MUNOZ

Luego de que el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, fuera llamado a una nueva imputación de cargos por el escándalo de Odebrecht, el juez que lleva el juicio en su contra (por otra investigación relacionada a Odebrecht) se pronunció al respecto. En una audiencia, tres días después del anuncio de la Fiscalía, el togado le llamó la atención al fiscal del caso.

Lo hizo porque, de acuerdo con el juez, los 16 funcionarios que serán imputados fueron los testigos que hablaron a favor del expresidente Andrade en el juicio que se adelanta en su contra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio en favor de Odebrecht. El juez expresó que le parecía “sospechoso” que los llamados a imputación fueran los exfuncionarios que han defendido la gestión de Andrade en la ANI.

“¿Cuál es el mensaje que me quieren enviar? Es una falta de respeto lo que está haciendo la Fiscalía y nadie me va a presionar en este caso”, agregó el juez. Aunque el fiscal que llevó a juicio a Andrade explicó que no tenía cómo explicar por qué la entidad a la que pertenece estaba llamando a imputación a los testigos a favor de Andrade, el togado entonces pidió que fuera la Fiscalía la que diera las explicaciones y le pidió que respetaran el debido proceso y la independencia judicial.

El juez, además, le mandó ese mismo mensaje directamente al fiscal Francisco Barbosa, a quien le pidió coherencia y transparencia en las decisiones de sus funcionarios. “No entiendo por qué no esperaron a que se terminara este proceso para anunciar esas imputaciones (...) Ojalá que la Fiscalía tenga más coherencia con lo que hace”, agregó el juez, quien reiteró que entendía que el fiscal del caso no era quien había llamado a los exfuncionarios a imputación.

El juez concluyó: “Al paso que vamos, nos va a tocar a todos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares porque nadie se siente tranquilo con la actuación de la Fiscalía en estos escenarios (...) pido respeto por este juzgado y por la dependencia judicial”. La nueva imputación de cargos por el caso Odebrecht se conoció el pasado 24 de febrero, justamente cuando el juzgado donde se lleva el juicio contra Andrade terminaba de avalar los testigos que usarán las partes.

Andrade, según el fiscal que anunció la nueva imputación, participó supuestamente, junto con los otros 15 funcionarios, en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosíes que se le hicieron al contrato de la Ruta del Sol 2, mediante los cuales le permitieron a la concesionaria asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar).

Por estas presuntas irregularidades, la Fiscalía les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros a los exfuncionarios de la ANI que conformaron el Comité Asesor Contractual de la entidad, incluyendo al entonces director de la agencia. Andrade también se pronunció sobre esta nueva decisión del ente investigador.

“Los hechos anunciados por la Fiscalía para justificar las nuevas imputaciones son falsos”, respondió el expresidente a través de un comunicado de prensa. “Las pruebas entregadas por mis abogados son contundentes y son de pleno conocimiento por parte de la Fiscalía”, añadió en su defensa, refiriéndose a lo poco novedoso que es, según él, que el ente investigador impute siete años después del inicio de la pesquisa a los que fueron o van a ser llamados como testigos de su defensa, por lo que estarían bloqueando su derecho a la defensa técnica y material.

Expreso mi profunda preocupación por el anuncio de la Fiscalía General de nuevas imputaciones en mi contra justificados en hechos falsos y que ya son objeto del Juicio en que me encuentro en curso hace 6 anos. pic.twitter.com/USYvPa7FP9 — Luis Fernando Andrade (@luisfandrade) February 27, 2023

Asimismo, se pregunta que, dada esa condición, “¿quién se atreve a dar un testimonio ante el pedido de mis abogados? Andrade defendió a los demás investigados diciendo que “son personas honestas que se han dedicado a servirle al país. Fueron ellos quienes, a través de su incasable trabajo, lograron entregarle a Colombia las obras de infraestructura de transporte más importantes en su historia… Me duele que estos funcionarios sean objeto de la misma persecución que estoy viviendo hace seis años”, concluyó.

