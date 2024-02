Así se vivió la votación que acerca a Amelia Pérez a la Fiscalía

Gerson Chaverra Castro. Presidente corte suprema Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Este jueves hubo una elección en la Corte Suprema de Justicia, pero no fue la de la nueva fiscal general de la Nación. La Sala Plena del alto tribunal tenía previstos dos temas principales en el orden del día: elegir a un nuevo magistrado para la Sala de Descongestión Laboral y votar por la terna compuesta por Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, quienes aspiran a llegar a lo más alto de la cúpula de la Fiscalía. Sin embargo, solo una de esas dos misiones fue resuelta por los 23 magistrados que componen la Sala. La cartagenera Marirraquel Rodelo Navarro fue elegida nueva integrante del alto tribunal, pero la elección sobre la que el país tiene puestos los ojos sigue en vilo.

Podría interesarle: Corte Suprema se reúne a elegir fiscal en medio de otra interinidad en la Fiscalía

A las 8:00 a.m. del jueves, los 23 magistrados de la Sala Plena escucharon a los candidatos a magistrado de la Sala de Descongestión. Hacia las 9:30 a.m., empezaron a discutir, por tercera vez este año, quién será la nueva fiscal general. Por tres horas, la Sala estuvo hermética al ruido del exterior y no se supo cómo avanzaba la votación. Eso sí, poco después se supo que la Sala no tocó el tema que hace 15 días marcó la agenda política y judicial: la manifestación afuera del Palacio de Justicia que, según denunció la Corte, terminó en asedio. En esa ocasión, quienes protestaron frente al del edificio Alfonso Reyes Echandía pedían una cosa: “Elección de fiscal ya”.

Ese antecedente, que varios sectores de la justicia catalogaron de presiones sobre el alto tribunal, no bastó para que los togados tomaran una decisión de fondo hace 15 días ni este jueves. Varias fuentes cercanas al proceso de elección de fiscal general le dijeron a este diario que, con lo ocurrido en la sesión del 8 de febrero, varios togados llegaron predispuestos y tensos a la última Sala Plena. Algunos creían que se repetirían las manifestaciones en su contra, a pesar de que las cuadras próximas al Palacio de Justicia estaban cerradas con vallas y había 2.100 uniformados, según cifras que dio el director de la Policía, el general William Salamanca.

Le recomendamos: “Que el presidente entienda que no somos oposición”, presidente de Corte Constitucional

A algunos de los magistrados les preocupaba una reacción negativa en caso de que, como sucedió hace dos semanas y se repitió este jueves, no se eligiera a la sucesora de Francisco Barbosa. Sin embargo, la preocupación no fue más que angustia, ya que, aunque hubo movilizaciones, ninguna fue de gran magnitud. En la Plaza de Bolívar, en el costado que colinda con el Palacio de Justicia, militares retirados instalaron una tarima, parlantes y micrófonos. Aproximadamente un centenar de personas alzaron su voz en contra del presidente Gustavo Petro. También apoyaron la postura de que la Corte Suprema se tome todo el tiempo que considere necesario para elegir a la nueva fiscal, mientras Martha Mancera lidera, como interina, el ente investigador.

Por otra parte, en las puertas de la Catedral Primada de Colombia, un grupo de no más de 50 personas, pedían lo contrario. Ese grupo se manifestó a favor de una elección inmediata y respaldaron la gestión del jefe de Estado. Mientras tanto, se empezaron a conocer detalles de las votaciones. Fuentes cercanas a la Sala Plena le dijeron a este diario que el jueves hubo tres rondas de votación con un común denominador: Amelia Pérez Parra fue la ternada con más votos, pero sin llegar a los 16 necesarios para quedarse con la dirección de la Fiscalía. La última ronda fue la que, según las fuentes consultadas, arrojó la mayor diferencia.

Conozca más: La votación por fiscal general que terminó en asedio en la Corte Suprema

Amelia Pérez obtuvo 13; Ángela María Buitrago, tres, y seis magistrados votaron en blanco. Luz Adriana Camargo, quien había quedado de segunda en las dos sesiones pasadas de la Sala Plena, esta vez fue la gran perdedora, pues no obtuvo ningún voto. La ventaja de Pérez Parra, según le dijeron varias fuentes a este diario, sería su edad. La ternada, quien siendo fiscal investigó casos como el del Club El Nogal, las masacres de Mapiripán y de El Aro, y los expedientes contra comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tiene 67 años (la edad de retiro forzoso para servidores públicos, como el fiscal general, es de 70 años).

Con las cosas así, en caso de que la Corte la elija a ella, solo estaría un poco más de la mitad del periodo en el cargo más alto de la Fiscalía. Con su salida obligatoria antes de cumplir el cuatrienio (que es el periodo de un fiscal general), el alto tribunal elegiría de nuevo, en apenas dos años, de una nueva terna que tendría que presentar quien sea presidente de la República para esa fecha. Hacia las 12:30 del día, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, quitó el manto de dudas y dio pistas oficiales de la elección. “Ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada nueva fiscal general de la Nación”, informó Chaverra a los medios de comunicación. Y continuó: “Sin embargo, hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones. Se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”.

Le recomendamos: Las tensiones que tienen al rojo vivo la elección de fiscal general

El magistrado agregó que la votación solo volverá a realizarse en la Sala Plena del 7 de marzo, descartando llamar a salas extraordinarias para tomar la decisión. La tranquilidad reinó en la última sesión. Varios magistrados, al terminar la Sala Plena, se fueron del Palacio de Justicia, mientras que otros atendieron reuniones en sus despachos. Las manifestaciones acabaron también temprano, mientras que el imponente anillo de seguridad de la Policía se mantuvo en pie. Ahora, las ternadas tendrán otros 15 días para mover sus campañas en el alto tribunal y tratar de destrabar la discusión. Por ahora, Martha Mancera seguirá a cargo del ente investigador y, si nada extraordinario ocurre, en la próxima sesión de votaciones, ya habrá completado casi un mes al frente de la Fiscalía tras la salida de Francisco Barbosa, quien dejó el búnker el 12 de febrero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.