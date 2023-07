Ella es Ghislaine Ramírez, la música y sargento secuestrada con sus hijos en Arauca

Fotografía institucional de la sargento segundo Ghislaine Ramírez. Foto: Ejército

Ghislaine Karina Ramírez es la noticia de este 5 de julio en términos políticos y judiciales. El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón confirmó que, desde el pasado lunes, la sargento segundo del Ejército fue secuestrada en la vía que conduce al municipio de Fortul, en Arauca. Los detalles son estremecedores, pues también fueron secuestrados sus dos hijos, de seis y ocho años. Uno de ellos está diagnosticado con autismo.

El Ejército Nacional presume que Ramírez y sus hijos están en poder del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. De hecho, en un comunicado explicaron lo siguiente: “responsabilizamos de la vida e integridad de nuestra suboficial y los menores de edad al Frente de Guerra Oriental del ELN”. Todo cuando la guerrilla se comprometió a cumplir con un cese bilateral al fuego con el Estado desde mañana 6 de julio, mientras negocian su posible desarme.

La sargento Ramírez tiene 36 años y es oriunda de Melgar (Tolima). Inició su carrera en el Ejército como auxiliar de servicios en 2011 y su especialidad es la musical, dado que cuenta con una carrera profesional en el arte con énfasis en clarinete. Actualmente, trabaja en el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate, Rafael Aragona.

Además, la sargento Ramírez cuenta con cinco condecoraciones, entre ellas una orden al mérito, así como un total de 78 felicitaciones. Ha trabajado en batallones de infantería y de policía militar e, incluso, hizo parte de la guardia presidencial en 2017.

Gerardo Ramírez, padre de la sargento segundo, le contó a Noticias RCN que la víctima llegó al Ejército incentivada por una convocatoria de música, después de salir de bachillerato del Conservatorio del Tolima. En sus primeros años, la militar Ramírez se formó en Tolemaida, hasta llegar a la banda de la Guardia Presidencial.

El padre de la víctima aseguró estar desconcertado con el traslado de la suboficial a Arauca: “Nosotros nos desplazamos a Ibagué, Girardot, Bogotá para que el niño (diagnosticado con autismo) tuviera sus tratamientos. Inclusive, yo le pregunté a mi hija el día antes de que se iba a ir ‘¿por qué no pide la baja y se retira? Usted por allá tan lejos, no conoce, yo tampoco. Ella me dijo: ‘no papá, voy a tratar e ir a cumplir la orden, voy a estar hasta diciembre y ahí si me dedico a los niños’”.

Noticia en desarrollo...

