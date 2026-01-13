Emergencia económica: Carlos Camargo será ponente de revisión del decreto del gobierno

En la mañana de este martes, la Sala Plena hizo el reparto y le correspondió al exdefensor del Pueblo. Foto: Archivo

Carlos Camargo Assis será el magistrado de la Corte Constitucional encargado de liderar la revisión del decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica. En la mañana de este martes, la Sala Plena del alto tribunal se reunió de manera extraordinaria para avanzar con el estudio del caso.

Durante la Sala Plena se hizo el reparto aleatorio que le correspondió al exdefensor del Pueblo. El estudio del decreto había quedado en el tintero desde final del año pasado, pues fue expedido días después de que iniciara la vacancia judicial en el país.

Asimismo, en la sala de este martes, al magistrado Juan Carlos Cortés le correspondió la revisión del decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025. En ese documento, el gobierno adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Aunque desde distintos sectores políticos le pidieron a la Corte que, de manera extraordinaria, hiciera la revisión del decreto, el alto tribunal señaló que no podría avanzar en el estudio del caso, pues las normas no se lo permitían.

El 23 de diciembre pasado, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunieron virtualmente y de manera extraordinaria para discutir qué hacer frente al recién expedido decreto del gobierno. En ese momento, consideraron que aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no pueden hacer nada hasta que termine la vacancia.

Según revisaron, hay antecedentes en los que decretos con los que se declararon estados de emergencia fueron expedidos por otros gobiernos también cuando no estaban en funcionamiento los despachos.

Según contó este diario en su edición impresa de este 13 de enero, la Sala Plena determinó en diciembre que, aunque no podría revisarlo antes de tiempo, sí sería un caso de la mayor prioridad y le meterían acelerador para la repartición y estudio.

