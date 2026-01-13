Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Emergencia económica: Carlos Camargo será ponente de revisión del decreto del gobierno

En una Sala Plena extraordinaria, llevada a cabo en la mañana de este martes, al exdefensor del Pueblo le correspondió la revisión del caso que había quedado en el tintero por la vacancia judicial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
13 de enero de 2026 - 04:28 p. m.
En la mañana de este martes, la Sala Plena hizo el reparto y le correspondió al exdefensor del Pueblo.
En la mañana de este martes, la Sala Plena hizo el reparto y le correspondió al exdefensor del Pueblo.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Carlos Camargo Assis será el magistrado de la Corte Constitucional encargado de liderar la revisión del decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica. En la mañana de este martes, la Sala Plena del alto tribunal se reunió de manera extraordinaria para avanzar con el estudio del caso.

Le recomendamos: Los casos y retos claves para la Corte Constitucional en 2026

Durante la Sala Plena se hizo el reparto aleatorio que le correspondió al exdefensor del Pueblo. El estudio del decreto había quedado en el tintero desde final del año pasado, pues fue expedido días después de que iniciara la vacancia judicial en el país.

Asimismo, en la sala de este martes, al magistrado Juan Carlos Cortés le correspondió la revisión del decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025. En ese documento, el gobierno adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Aunque desde distintos sectores políticos le pidieron a la Corte que, de manera extraordinaria, hiciera la revisión del decreto, el alto tribunal señaló que no podría avanzar en el estudio del caso, pues las normas no se lo permitían.

Conozca más: Los grandes casos que tendrá que resolver la Corte Suprema en 2026

El 23 de diciembre pasado, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunieron virtualmente y de manera extraordinaria para discutir qué hacer frente al recién expedido decreto del gobierno. En ese momento, consideraron que aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no pueden hacer nada hasta que termine la vacancia.

Según revisaron, hay antecedentes en los que decretos con los que se declararon estados de emergencia fueron expedidos por otros gobiernos también cuando no estaban en funcionamiento los despachos.

Podría interesarle: Niegan tutela interpuesta por congresistas contra decreto de emergencia económica de Petro

Según contó este diario en su edición impresa de este 13 de enero, la Sala Plena determinó en diciembre que, aunque no podría revisarlo antes de tiempo, sí sería un caso de la mayor prioridad y le meterían acelerador para la repartición y estudio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Constitucional

Carlos Camargo

Emergencia económica

Estado de emergencia

Decretos del gobierno

 

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 2 minutos
La derecha quería a toda costa el fracaso del gobierno y por poco lo logra. Pero no podrán hacerlo. La gente ya sabe del bloqueo, la mezquindad, la trampa, la mentira, la encerrona e intentos sin escrúpulos para recuperar el poder. Colombia despierte, Petro está avazando el país, recuperando el Agro, hay muchas obras de infraestructura en camino, como trenes, vías terciarias, reforma agraria. Si llegan al poder haran contrareforma como el Pacto de Chicoral que le montaron a Carlos Lleras R.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 40 minutos
Don Carlos a por ellos y su inconstitucionalidad!!!
Jesús Vargas(0u41y)Hace 53 minutos
Mucho querer pelear contra el pueblo pueblo. Estamos en un momento crítico porque la oposición no quiere aceptar nada que venga del gobierno. Y seguirán haciendo daño para complacer a quienes los pusieron allí. La Constituyente es un buen camino porque muchos entes de control están politizados, reciben órdenes desde afuera. Se requiere de un estudio sin presiones, no decir No, y listo.
MARIA ESCORCIA(2246)Hace 54 minutos
Posibilidad para el gobierno, con contraticos o puestos para los allegados sale ponencia favorable. El que es clientelista, no deja de serlo
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Un magistrado elegido con votos del pacto (así ellos digan que no). Asumimos que lo hará con prestancia y sapiencia ...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.