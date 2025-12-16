Emilio Tapia, “zar de la contratación”, fue dejado en libertad nuevamente

Logo El Espectador
Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 03:18 p. m.
Este martes, 16 de diciembre, la juez primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le otorgó la libertad a Emilio José Tapia Aldana, conocido como “el zar de la contratación”, quien había sido capturado nuevamente el pasado 31 de octubre por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

La justicia determinó que, en ese caso, se desviaron cerca de COP 70.000 millones del contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país. En abril de este año, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le había concedido la libertad condicional, al considerar que Tapia tuvo buena conducta en prisión durante los últimos cuatro años.

Además, como el hombre estudió y trabajó para redimir pena, esa instancia concluyó que había cumplido las tres quintas partes de su condena por el desfalco de Centros Poblados. Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión.

En segunda instancia, el 10 de octubre de este año, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó su captura inmediata, a determinar que no cumplía con las condiciones necesarias para mantener su libertad.

Noticia en desarrollo...

