Ataque con explosivos en el sur de Cali deja dos policías muertos

Los hechos se registraron hacia las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.

Se siguen registrando ataques con explosivos en el marco del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que ya completa 48 horas. Uno de los más recientes ocurrió en la madrugada de este 16 de diciembre en el sur de Cali (Valle del Cauca), donde una explosión dejó sin vida a dos policías que se movilizaban en una patrulla.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los hechos se registraron hacia las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.

Un artefacto explosivo habría sido activado al paso de la patrulla, dejando heridos a los dos agentes, quienes fueron trasladados a la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde posteriormente fallecieron cerca de las 4:30 a.m. Uno de los hombres fue identificado como Jorge Leonardo Gómez. De acuerdo con información preliminar, el atentado sería atribuido al Eln.

El general Henry Bello, director de la Policía de Cali, indicó que “los artefactos explosivos utilizados por estos terroristas corresponden al perfil criminal que emplea el Eln”. Asimismo, señaló que se dispuso un equipo integrado por 20 funcionarios, con el que adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables.

El paro armado fue anunciado el pasado 12 de diciembre, y se extenderá hasta el 17 de diciembre a las 6:00 a.m. Mediante un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

