Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Ataque con explosivos en el sur de Cali deja dos policías muertos

Un artefacto explosivo fue detonado al paso de una patrulla de la Policía Nacional, dejando sin vida a dos uniformados que se movilizaban en el vehículo. Las autoridades presumen que el atentado sería responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 11:40 a. m.
Los hechos se registraron hacia las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.
Los hechos se registraron hacia las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se siguen registrando ataques con explosivos en el marco del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que ya completa 48 horas. Uno de los más recientes ocurrió en la madrugada de este 16 de diciembre en el sur de Cali (Valle del Cauca), donde una explosión dejó sin vida a dos policías que se movilizaban en una patrulla.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los hechos se registraron hacia las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.

Vínculos relacionados

Paro armado del ELN: Primeras 48 horas dejan al menos 51 ataques en 13 departamentos
Cuarto paro armado del Eln en 2025 revive alertas por capacidad del Estado
Alias “Calvo” y alias “Hernando” fueron extraditados a Estados Unidos por tráfico de migrantes

Lea: Atentados con explosivos en Santander durante paro armado del Eln

Un artefacto explosivo habría sido activado al paso de la patrulla, dejando heridos a los dos agentes, quienes fueron trasladados a la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde posteriormente fallecieron cerca de las 4:30 a.m. Uno de los hombres fue identificado como Jorge Leonardo Gómez. De acuerdo con información preliminar, el atentado sería atribuido al Eln.

El general Henry Bello, director de la Policía de Cali, indicó que “los artefactos explosivos utilizados por estos terroristas corresponden al perfil criminal que emplea el Eln”. Asimismo, señaló que se dispuso un equipo integrado por 20 funcionarios, con el que adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables.

Le puede interesar: Cuarto paro armado del Eln en 2025 revive alertas por capacidad del Estado

El paro armado fue anunciado el pasado 12 de diciembre, y se extenderá hasta el 17 de diciembre a las 6:00 a.m. Mediante un comunicado, el grupo armado señaló que la medida corresponde a una protesta contra lo que califican como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una supuesta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Eln

Conflicto armado

Cali

Explosiones en Cali

Dos policías muertos por el Eln

Explosión en Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.