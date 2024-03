Empresa de seguridad estaría falsificando documentos para Nicolás Petro

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, afrontará juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: Archivo Particular

La Fiscalía se encuentra investigando la posible participación de la empresa de seguridad de Barranquilla Lost Prevention en el proceso Judicial de Nicolás Petro. Según reveló un informe de Noticias Caracol, desde la compañía presuntamente se estarían falsificando documentos para ayudar al hijo del presidente a justificar los ingresos de dineros irregulares en la campaña presidencial de 2022, denunciados por su ex esposa Daysuris Vásquez. La empresa que funciona hace 15 años en Barranquilla tiene varias denuncias que la vincularían con el Clan Vega Daza y actividades criminales en la zona; sin embargo, ninguna ha avanzado.

El ente investigador sospecha que la empresa y su representante legal Lilian López podrían estar comprometidos en la creación de documentos falsos que involucran a Nicolás Petro. Según ha explicado un testigo reservado del caso, al interior de Lost Prevention se estarían creando letras, pagares y documentos falsos para justificar el dinero que habría recibido el hijo del presidente. Estos ingresos estarían siendo registrados como préstamos y aportes a campaña realizados desde la compañía. El testigo también explicó que presuntamente a cambio de esta ayuda se les entregarían contratos con el Estado.

La compañía barranquillera ha sido vinculada en reiteradas ocasiones con el Clan Vega Daza por medio de denuncias en Fiscalía. El ya asesinado jefe de la organización, Rafael Julio Vega Cuello, conocido como Kike Vega, estaba acreditado como directivo de la empresa, según explicó Noticias Caracol. Adicionalmente, cuatro miembros del clan, entre los que estarían sus hijos, figurarían como escoltas, lo que les permitiría tener permiso para portar armas, a pesar de las denuncias que tenían en su contra por extorsión.

El pasado 28 de febrero fue asesinado en Valencia, España, Roberto Vega Daza, conocido como el último heredero de este grupo criminal. Durante los últimos dos años fueron asesinados los principales miembros de esta organización en un tipo de guerra mafiosa con el grupo delicuencial Los Costeños.

Luego de que se publicara el informe, Nicolás Petro se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), explicando que “La Fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad. Tanto así que la Fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincule a ella”. Además, asegura que el testimonio proviene de “un informante falso de la Fiscalía”. Señala también que el informe de Noticias Caracol estaría poniendo en riesgo su vida y la de su familia.

Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra. El hijo del presidente es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se cree que presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones, tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado”. Los delitos habrían sido cometidos mientras era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica; sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado que este dinero haya llegado a la Campaña presidencial del Presidente Gustavo Petro.

