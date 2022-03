Empresario Carlos Mattos será trasladado a la cárcel de Cómbita

WILSON RUIZ OREJUELA Foto: LUIS ANGEL

Durante las próximas horas, el empresario Carlos Mattos será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, para evitar que sus salidas de los centros penitenciarios se conviertan en otro tipo de diligencias a las que tenía autorización de asistir. La decisión es del Ministerio de Justicia en cabeza de Wilson Ruiz, quien aseguró el exrepresentante de Hyundai en Colombia contará con altas medidas de seguridad.

“Frente a los graves hechos con el señor Carlos Mattos, he solicitado a la Procuraduría y a la Fiscalía General que investigue a los funcionarios del Inpec que dieron la orden para su salida del centro de reclusión, y quienes estaban encargados de la vigilancia y custodia”, resaltó el alto funcionario y añadió que el Gobierno desvinculó del cargo al general Mariano Botero Coy, quien se desempeñaba como director del Inpec. La misma decisión cobijó al coronel retirado, Wilmer Valencia, quien era director de la cárcel Picota en Bogotá.

El ministro anunció que se creó un “equipo de alto nivel” que intervendrá en la cárcel la Picota. Estará integrado por funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía y tienen la finalidad de erradicar hechos de corrupción que se están presentando en el interior del penal. “No vamos a tolerar más hechos tan graves de corrupción como los que vienen ocurriendo”, dijo el ministro.

La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, abrió una indagación preliminar con el fin de establecer los responsables de las salidas de Mattos del centro penitenciario. El Ministerio Público aseguró que de la labor anunciada por el ministro ya se recaudaron pruebas para avanzar con la investigación.

🚨#ATENCIÓN Procuraduría abre indagación preliminar contra funcionarios @INPEC_Colombia y cárcel La Picota para establecer responsabilidad en caso salida cárcel sr Carlos Mattos. Comisión especial designada ya realiza recaudo de material probatorio para avanzar en investigación — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 2, 2022

Por su parte, la Fiscalía resaltó que dentro de sus competencias no está autorizar permisos o autorizaciones de salida donde esté recluido el empresario. Estimó que esa es una responsabilidad del Inpec. De igual manera, explicaron que dentro del preacuerdo no existe, ni se habla de este tipo de condiciones, ni de autorizaciones para salidas o permisos. “El fiscal a cargo de los procesos que se siguen contra el señor Mattos Barrero compulsará copias para que se establezca si las personas a cargo de los traslados del privado de la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito”, dijeron desde el búnker y reseñaron que los dos preacuerdos suscritos con Mattos no se verán afectados por sus actuaciones.

Desde la Comisión de Disciplina Judicial anunciaron que la Comisión Seccional de Bogotá conocerá de las denuncias hechas en la mañana de este miércoles, con el fin de establecer si hubo alguna irregularidad por parte del abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de Mattos, y en ese orden, verificar si es necesaria abrir una investigación.

La seccional, en este caso, pidió todas las entrevistas rendidas por el abogado a los medios de comunicación para tener su versión. El caso no resulta novedoso para la Comisión debido a que fue el mismo tribunal que, en primera instancia, destituyó e inhabilitó al exjuez Reinaldo Huertas, quien también está procesado por los mismos hechos de corrupción. Del exfuncionario se dijo que recibió dádivas del empresario a cambio de favorecerlo en decisiones judiciales.

Por su parte, el abogado Iván Cancino ha dicho que sus reuniones con el empresario eran concertadas. Que lo hacían usualmente de esa forma por la difícil entrada al centro de reclusión durante época de pandemia.

Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción . No será la primera ni la última vez . Respeto el derecho de opinión de todos , incluso el de ofender . Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen ,es su derecho , yo, tranquilo. — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 2, 2022

