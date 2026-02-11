En firme juicio contra Miguel Polo Polo en Corte Suprema por presunta injuria contra Bolívar

Representante electo a la Cámara de Representantes por la curul Afro para el período 2022-2026, durante la instalación del Congreso y del último discurso de Iván Duque como presidente de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por señalar a Gustavo Bolívar como responsable de un par de suicidios, además de acusarlo de financiar la llamada “primera línea” a través de sus redes sociales, el congresista Miguel Polo Polo seguirá en juicio luego de que la Corte Suprema de dejara en firme su cara a cara con la justicia para responder por el delito de injuria.

Así lo determinó la Sala de Primera Instancia del alto tribunal que negó una solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara, Polo Polo. El caso al que hace referencia la decisión de la Corte se enmarca en lo ocurrido el 23 de agosto de 2023, cuando el congresista usó su cuenta en X, antes Twitter, para publicar un mensaje en contra del político Gustavo Bolívar.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó (sic), y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá (sic) en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición (sic) y a los medios de comunicación”, se lee en la publicación.

Tras el estudio de la querella presentada por Bolívar, la Sala de Instrucción de la Corte lo acusó por el delito de injuria. Sin embargo, la defensa de Polo Polo pidió anular el proceso señalando incongruencia con lo relacionado a la “Primera Línea” y se retractó por la acusación de los suicidios en relación con Gustavo Bolívar. Tras estudiar la solicitud de anulación, la Sala de Primera Instancia resolvió que no se encontraron motivos para anular el caso.

Por ahora, Polo Polo tendrá que ir a juicio y exponer sus argumentos de defensa que han girado bajo la lógica de que para el momento en que hizo las afirmaciones en esa red social estaba convencido de los hechos, por lo que pide la anulación.

