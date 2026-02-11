Presidente Petro posesiona a Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia

Luego de más de cuatro meses sin un ministro en firme para la cartera de Justicia, al cargo llega el abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo Restrepo. Foto: Archivo Particular

Luego de más de cuatro meses sin un ministro en firme para la cartera de Justicia, el presidente Gustavo Petro posesionó al abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, como nuevo jefe de ese Ministerio. Si bien Cuervo ya fungía como ministro designado, hasta ahora no se había confirmado su posesión en el cargo.

Cuervo Restrepo ha pasado por entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Veeduría Distrital. Asimismo, fue consultor del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia.

También ha sido investigador de la Corporación Excelencia en la Justicia y de la firma Econometría en temas de formulación y evaluación de políticas públicas. Tras su nombramiento como ministro de Justicia designado el pasado 30 de enero, Cuervo ha estado bajo la lupa por publicaciones en redes sociales sobre sus opiniones a favor y en contra del Gobierno.

En una reciente entrevista con El Espectador, el ministro Cuervo detalló que tuvo una reunión previa con el mandatario para hablar sobre esas posturas y sobre los temas que requieren prioridad dentro de la cartera. “El presidente estuvo tranquilo con eso. No hay ninguna incoherencia. Los académicos somos críticos y decimos lo que pensamos. Si solo le hacen la curaduría a los trinos que hice en 2016, no vale la pena, porque hay un antes y un después. En el momento en que me posesione como ministro de Justicia, tengo que ser muy responsable con lo que diga en redes sociales y quiero que me oigan a partir de ahí”, dijo.

Fuentes cercanas a El Espectador señalaron que dentro de los temas priorizados por el presidente Gustavo Petro en materia de Justicia está la crisis carcelaria en el país y el tema de la política de drogas. Sin embargo, no se hizo mención a la ley de sometimiento o la jurisdicción agraria, que siguen siendo dos temas espinosos dentro de esa cartera. Lo cierto es que, después de cuatro meses sin un ministro en firme, Cuervo tendrá que llegar a asumir los temas con urgencia que se tienen sobre la mesa de esa cartera.

Durante esos cuatro meses, el Ministerio estuvo a cargo del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. La decisión de que fuera Ministro encargado la tomó el presidente Gustavo Petro tras conocerse que el exmagistrado César Tulio Valencia Copete declinara en su designación el pasado 19 de noviembre.

Recientemente, estando como ministro encargado, Idárraga denunció interceptaciones a su teléfono celular y señaló al Ministerio de Defensa tras conocer un informe de contrainteligencia sobre él y sus hijas. Asimismo, en enero, varios funcionarios y exfuncionarios de la cartera de Justicia denunciaron salidas masivas de áreas clave del Ministerio.

Según detalló el ministro Cuervo, por ahora está a la espera de una reunión de empalme con Idárraga para tomar el curso del Ministerio de Justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.