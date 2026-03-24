En vivo: Medicina Legal traslada cuerpos de siniestro aéreo a Bogotá para identificación

El alcalde de Puerto Leguízamo anunció el hallazgo de dos cuerpos, por lo que la cifra aumentó a 68 fallecidos. EFE Foto: EFE - @COMANDANTE_FFMM

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En la mañana del pasado lunes 23 de marzo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo) con 128 personas a bordo: 11 tripulantes, 115 soldados y dos policías. La tragedia ha dejado hasta el momento 68 uniformados fallecidos, dos desaparecidos y 57 heridos de gravedad. Las cifras podrían seguir creciendo.

En un reciente comunicado, el Hospital Militar entregó un balance de los heridos tras el siniestro en Putumayo. Hasta el momento 21 militares se encuentran hospitalizados, uno en la unidad de cuidados intensivos y dos en observación en urgencias. En principio, fueron trasladados al hospital local y al dispensario de las Fuerzas Militares. Luego, fueron enviados a centros asistenciales de Mocoa (Nariño), Florencia (Caquetá), Puerto Asís (Putumayo) y al Hospital Militar Central, en Bogotá.

Hasta ahora, solo se ha podido identificar a los seis integrantes de la tripulación y a los dos policías fallecidos en el accidente. En el hecho murieron el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera y los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes, aviadores de la Fuerza Aérea. También el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, del Gaula de la Policía.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá para adelantar el abordaje forense integral para su identificación.

“El Instituto dispondrá de los equipos forenses necesarios para realizar el análisis técnico-científico de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos y se contará con apoyo de personal especializado en psicología, para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas”, señaló la entidad.

El alcalde de Puerto Leguizamo, Luis Emilio Bustos, señaló que fueron encontrados dos cuerpos de los cuatro que permanecían desaparecidos. Con esta información, la cifra de fallecidos sube a 68. Dos cuerpos siguen desaparecidos.

En entrevista con Blu Radio, el alcalde Bustos señaló que no tienen las condiciones, ni las capacidades para atender la emergencia. “No tenemos las condiciones. Se encuentra el CTI y Policía Judicial. Hay también personal experto forense, pero con Medicina Legal los van a sacar a alguna ciudad, tal vez Bogotá, para determinar sus identidades y entregarlos a sus familiares”, detalló.

Asimismo, se espera habilitar una línea para que las familias puedan consultar detalles sobre sus seres queridos víctimas del accidente aéreo.

Según detalló el hospital, hasta el momento han sido ingresados 24 pacientes, uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico, se conoció que 21 personas están hospitalizadas, un paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en el área de observación de Urgencias.

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