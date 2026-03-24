Estas son las 61 víctimas del Ejército que murieron en accidente aéreo en Putumayo

Fotografía del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) accidentado este lunes, en Puerto Leguizamo (Colombia). En total, van 69 personas fallecidas. Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

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A 69 muertos ascendió la cifra de personas fallecidas tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasaso 23 de marzo en Puerto Legízamo (Putumayo). Así lo dio a conocer las Fuerzas Militares a través de un comunicado de prensa.

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Además, el Ejército confirmó las identidades de las víctima de su institución que murieron en el accidente. En total, son 61 uniformados que se suman a los seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y dos de la Policía que también fallecieron.

Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo.



Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,… pic.twitter.com/cr25JbYdjr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026

En su gran mayoría los fallecidos son soldados profesionales que habían sido trasladados hasta Puerto Legízamo para el Plan Democracia, la apuesta de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en las elecciones del pasado 8 de marzo.

Las víctimas del Ejército son:

Sargento segundo

Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero

Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos Terceros

Jhon Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otavo Yaima

Soldados profesionales

Camilo Andrés Argel Villadiego

Daniel Esteban Arias Pérez

Santiago Andrés Arias Pérez

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Luis Eduardo Blanco Hernández

Yeiner Cabrera Bustos

Julián David Céspedes Arias

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

Cristian Camilo Contreras Astroza

Andrés Javier Moreno Chávez

John Fader Cruz Vargas

Fabián Andrés Moreno Rodriguez

Leandro Díaz Reyes

José Yefer Moreno Viveros

Eyder Yobany Dizu Morano

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Brayan Espejo Diaz

Jesús Antonio Narváez Vargas

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Janier Andrés Navarro Rangel

Luis Eduardo González Hernández

Luis Andrés Noreña Andica

Jesús Alejandro Gonzalez

Edier Enrique Obando Rengifo

Rafael Santo Guerra Almeida

Giovanny Ocampo Tenorio

Jesús Eduardo Hernández Hemández

Wilson Daniel Otavo Tique

Mateo Herrera López

Juan Camilo Ovallos Lozano

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

José Alfredo Pérez Ramírez

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Benjamin Esteban Pérez Torres

Luis Antonio López Orozco

Urbano Junior Pertúz Martínez

José Esteban Marino Saavedra

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Marco Tulio Martínez Varón

Juan Ernesto Quintero Aquite

Jeison Mena Hurtado

Alejandro José Ramírez Mejía

José Marco Mendoza Caicedo

Oscar Favián Romero Silva

Gildardo Arnulfo Montanchez

Jaider Alexis Solis Tones

Jorge Luis Morales Rumbo

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Ederxander Morales Torres

Romer Vargas Silva

Jarvi Dabián Morán Viteri

Hugo Mario Varón Reyes

Anderson Steven Moreano Canticus

Willian Andrés Vélez Ortiz

Jonatan Moreno Baena

Soldado

Kaleth David Julio Sereviche

Por su parte, la Policía y la FAC confirmaron ayer las identidades de sus víctimas. Por parte de la primera entidad, sus nombres son: Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. De la Fuerza Aérea, son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla; el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia; el subteniente Julián David González Herrera; el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

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