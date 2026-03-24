Estas son las 61 víctimas del Ejército que murieron en accidente aéreo en Putumayo

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A 69 muertos ascendió la cifra de personas fallecidas tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasaso 23 de marzo en Puerto Legízamo (Putumayo). Así lo dio a conocer las Fuerzas Militares a través de un comunicado de prensa.
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Además, el Ejército confirmó las identidades de las víctima de su institución que murieron en el accidente. En total, son 61 uniformados que se suman a los seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y dos de la Policía que también fallecieron.
Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, #Putumayo.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 24, 2026
Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor,… pic.twitter.com/cr25JbYdjr
En su gran mayoría los fallecidos son soldados profesionales que habían sido trasladados hasta Puerto Legízamo para el Plan Democracia, la apuesta de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en las elecciones del pasado 8 de marzo.
Las víctimas del Ejército son:
Sargento segundo
Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo Primero
Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos Terceros
Jhon Jairo Acuña Cruz
Yeferson Fabián Otavo Yaima
Soldados profesionales
Camilo Andrés Argel Villadiego
Daniel Esteban Arias Pérez
Santiago Andrés Arias Pérez
Cristian Camilo Baza Tordecilla
Luis Eduardo Blanco Hernández
Yeiner Cabrera Bustos
Julián David Céspedes Arias
Juan Sebastián Chaverra Romaña
Jesús Enrique Chiquillo Miranda
Cristian Camilo Contreras Astroza
Andrés Javier Moreno Chávez
John Fader Cruz Vargas
Fabián Andrés Moreno Rodriguez
Leandro Díaz Reyes
José Yefer Moreno Viveros
Eyder Yobany Dizu Morano
Deimer Alexis Muñoz Cerón
Brayan Espejo Diaz
Jesús Antonio Narváez Vargas
Carlos Andrés Giraldo Beltrán
Janier Andrés Navarro Rangel
Luis Eduardo González Hernández
Luis Andrés Noreña Andica
Jesús Alejandro Gonzalez
Edier Enrique Obando Rengifo
Rafael Santo Guerra Almeida
Giovanny Ocampo Tenorio
Jesús Eduardo Hernández Hemández
Wilson Daniel Otavo Tique
Mateo Herrera López
Juan Camilo Ovallos Lozano
Brandon Leonel Jiménez Clavijo
José Alfredo Pérez Ramírez
Jhon Jairo Libreros Tarapuez
Benjamin Esteban Pérez Torres
Luis Antonio López Orozco
Urbano Junior Pertúz Martínez
José Esteban Marino Saavedra
Wilmer Olegario Petevi Pantoja
Marco Tulio Martínez Varón
Juan Ernesto Quintero Aquite
Jeison Mena Hurtado
Alejandro José Ramírez Mejía
José Marco Mendoza Caicedo
Oscar Favián Romero Silva
Gildardo Arnulfo Montanchez
Jaider Alexis Solis Tones
Jorge Luis Morales Rumbo
Arley Camilo Tordecilla Warnes
Ederxander Morales Torres
Romer Vargas Silva
Jarvi Dabián Morán Viteri
Hugo Mario Varón Reyes
Anderson Steven Moreano Canticus
Willian Andrés Vélez Ortiz
Jonatan Moreno Baena
Soldado
Kaleth David Julio Sereviche
Por su parte, la Policía y la FAC confirmaron ayer las identidades de sus víctimas. Por parte de la primera entidad, sus nombres son: Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. De la Fuerza Aérea, son: teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla; el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia; el subteniente Julián David González Herrera; el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.
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