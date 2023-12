Encuentran pancarta de las disidencias de las FARC en La Calera, Cundinamarca

Pancarta de las disidencias de las FARC con los rostros de algunos de sus líderes, entre ellos, Jhon Mechas./ Archivo particuar. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el exministro de Deporte, Ernesto Lucena denunció la instalación de una pancarta por parte de las Disidencias de las FARC. El exmiembro del gabinete de Iván Duque, señaló que se topó con el aviso del grupo criminal mientras montaba bicicleta por la vereda San Cayetano, en La Calera. Un habitual paso de los deportistas para coronar el denominado Alto de las Arepas.

Sale uno a montar bici y miren lo que se encuentra. NO ES LA COLOMBIA PROFUNDA!! Pancartas en las goteras de Bogotá deseándonos Feliz Navidad!. Increíble volver pasado!!! pic.twitter.com/awqfOUol62 — Ernesto Lucena (@LucenErnesto) December 23, 2023

Lucena señaló que el cartel de ya había sido retirado por la Fuerza Pública y que los policías no tenían mayor información sobre lo sucedido. El cartel del grupo criminal, se alcanza leer, hace referencia al frente 33 de las disidencias, además, el rostro de uno de sus líderes aparece. Se trata de Jhon Menchas, uno de los hombres de la organización armada que no hizo parte del Acuerdo de Paz que ha sido más beligerante en los últimos años.

“La verdad es que en esa salida ciclística que hacemos muchos bogotanos y muchas personas de Cundinamarca, esta mañana estábamos a las alturas del Alto de las Arepas, llegando casi a la Calera, muy cerca de Bogotá, y estaba en el piso ya una pancarta que decía: ‘Feliz Navidad, les desea las Farc’, ahí yo puse eso en redes, y próspero año nuevo 2024. Le pregunto a la Policía, pues yo me detengo y le pregunto a la Policía que qué sabían, que qué estaba pasando y me dicen que no, que estaban averiguando quién había puesto eso esta mañana, pero que era incierto, pues qué grupo, que digamos presuntamente quién hubiera podido ubicar ese mensaje”, señaló Lucena a Semana.

¿Quién es alias Jhon Mechas?

Jhon Mechas, es un líder de las disidencias y que tiene circular roja de Interpol y por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones. Ante las autoridades nacionales figura como uno de los “símbolos del mal”, es decir, de los hombres más buscados del país por terrorismo y narcotráfico. Jhon Mechas, nacido en Tibú (Norte de Santander), manejaría los hilos de su disidencia desde el estado Zulia en Venezuela. El hombre ha sido señalado de ordenar los ataques al aeropuerto de Cúcuta en 2021.

Las autoridades tienen registrado que Jhon Mechas inició en la insurgencia para 1996 y durante la década del 2.000 perteneció a la Compañía de Milicias Resistencia Catatumbo de las Farc, en Norte de Santander. La circular roja de Interpol en su contra habla de que, en 2007, fue responsable por el reclutamiento forzado de una mujer quien resultó envuelta, sin culpa alguna, en enfrentamientos con el Ejército. Se acogió al Acuerdo de Paz, en 2016, pero luego retomó su andar criminal en su departamento de nacimiento.

“Desde 2018 anunció la vigencia del Frente 33 de la Disidencia de las Farc en Norte de Santander, subordinado a alias Iván Mordisco, dinamizando acciones armadas contra la Fuerza Pública. Centra su accionar criminal en los municipios de Tibú, San Calixto, Hacarí, Sardinata, Teorama, Convención y la ciudad de Cúcuta. Se destaca el atentado en contra de la Brigada 30 del Ejército y la aeronave de señor presidente de la República en el mes de junio de 2021″, reza un documento policial conocido por este diario que resume la carrera criminal de Jhon Mechas.

