Encuentran sin vida al soldado que cayó al río Cimitarra durante combate en Antioquia

El Ejército Nacional confirmó este jueves 9 de octubre el hallazgo del cuerpo del soldado profesional Leandro Kutdu Torres, quien había desaparecido durante un combate con presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), el pasado lunes 6 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial del Comando de la Quinta Brigada, el hallazgo se produjo en la vereda Puerto Matilde, a orillas del río Cimitarra, donde el militar fue ubicado tras labores de búsqueda que contaron con el apoyo de la Armada Nacional, organismos de socorro y la comunidad de la zona.

Kutdu Torres, oriundo del Amazonas, llevaba ocho años al servicio del Ejército Nacional.

