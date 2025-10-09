Nuevo ataque en Puerto Jordán (Arauca): lanzaron granadas contra la base militar

Esta base militar cuenta con varios antecedentes de atentados. El 17 de septiembre de 2024, la instalación fue blanco de otro ataque con explosivos que causó la muerte de tres militares y dejó a otros 25 heridos. Foto: EFE - Ejército de Colombia

Este jueves 9 de octubre se registró un nuevo ataque contra la base militar de Puerto Jordán (Arauca). De acuerdo con los reportes iniciales, hacia el mediodía hombres armados lanzaron dos granadas que estallaron en campo abierto, dentro del perímetro del batallón. Aunque no hubo ningún uniformado herido, el estruendo alertó a los habitantes del casco urbano.

Las primeras informaciones apuntan a que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) sería nuevamente el responsable del atentado, ocurrido apenas cuatro días después del ataque perpetrado contra la misma unidad militar. En esa ocasión, siete uniformados resultaron heridos y el soldado José Henry Ceballos Moreno falleció.

Este nuevo episodio se suma a una escalada de acciones violentas del grupo armado en el departamento de Arauca, donde en las últimas semanas se han registrado emboscadas, hostigamientos y atentados con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil.

El ataque se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía, en la que se anunciaron medidas extraordinarias para fortalecer la seguridad y la presencia institucional en la región.

En ese encuentro, realizado en la capital araucana, el funcionario señaló que el Gobierno Nacional aumentará las recompensas por información que permita ubicar a los principales jefes del Frente de Guerra Oriental del Eln, estructura señalada de cometer múltiples acciones terroristas.

Por alias “Cendales”, considerado uno de los principales líderes del Eln en la zona, se ofrece una recompensa de hasta COP 1.600 millones. Por alias “Laín” y “Emiliano”, las autoridades dispusieron COP 640 millones por cada uno, y por alias “Negro Cali”, explosivista experto y señalado de participar en varios ataques contra tropas del Ejército y civiles, la cifra asciende a COP 100 millones.

El jefe de la cartera de Defensa informó que se incrementará la presencia de tropas en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, y que se desplegarán vehículos blindados, drones y sistemas antidrones con el fin de prevenir ataques con explosivos y mejorar la capacidad de reacción de las unidades.

La Armada de Colombia también ampliará su radio de acción sobre los ríos Arauca y Casanare, donde se ha detectado la presencia de lanchas utilizadas por estructuras del Eln y disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. Según el ministro, se incorporarán nuevas embarcaciones para navegar aguas poco profundas y uniformados de la Armada para garantizar el control sobre cerca de 75 kilómetros de los principales afluentes del departamento.

El ataque de este jueves se da en medio del recrudecimiento del conflicto armado en Arauca, una región estratégica para los grupos ilegales por su ubicación fronteriza con Venezuela, sus corredores de movilidad y la presencia de economías ilícitas.

En los últimos meses, las autoridades han documentado enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, así como desplazamientos forzados, confinamientos y atentados contra la infraestructura energética y petrolera.

Tras el atentado del pasado 5 de octubre, el ministro Sánchez visitó a los cuatro soldados profesionales heridos, quienes permanecen bajo observación médica en el dispensario de la Octava División del Ejército en Yopal (Casanare). Los uniformados, según el reporte oficial, se encuentran estables y fuera de peligro.

