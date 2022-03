Envían a prisión a guardia del INPEC que habría ayudado en la fuga de “Matamba”

El guardia, al parecer, ayudo en la fuga del exparamilitar alias "Matamba" de la cárcel La Picota. Foto: Archivo

A una cárcel y de manera preventiva fue enviado el guardia del INPEC, Milton Libardo Jiménez, quien, según la Fiscalía y la Policía, fue uno de los hombres que colaboró en la fuga del narcotraficante y exparamilitar alias Matamba. El líder criminal de la Cordillera Sur en Nariño estaba preso en la cárcel La Picota de Bogotá hasta el pasado viernes 18 de marzo de 2022. De acuerdo con la investigación de las autoridades, algunos integrantes del INPEC, entre ellos el guardia Jiménez, facilitaron su salida de la cárcel.

Aunque el abogado del guardia argumentó durante más de una hora las razones de por qué su cliente debía mantenerse en libertad mientras el proceso avanza, el juez del caso señaló que, aunque la Fiscalía no hay elementos para determinar que el guardia pueda destruir pruebas o manipular testimonios, sí se acreditó que el funcionario de la cárcel si

“En su calidad de servidor público, los hechos son graves, como garante de la custodia de la población carcelaria. Es un coordinador dentro del centro carcelario, es un comportamiento grave, él es un superior y estaba en calidad de verificar que todos los protocolos se cumplieran. Obviamente, estos hechos que se le enrostran al ciudadano Jiménez llevo a que se facilitara la fuga de esta persona”, señaló el juez del caso.

La Fiscalía ha dicho que el guardia de 51 años ayudó a que se produjera la fuga de Matamba facilitando y permitiendo la salida de su celda, así como la salida del penal, haciendo parte, como servidor público, del plan de fuga que, según manifestaron, tenía el exparamilitar. El ente investigador dijo que Jiménez asumió el puesto de inspector cuando le correspondía a otro guardia el día de los hechos. Sin embargo, el guardia Jiménez no aceptó su responsabilidad de los hechos.

El juez del caso también señaló que el guardia Jiménez puede ser un peligro futuro para la sociedad, teniendo en cuenta que mantenía un cargo importante en el centro carcelario en el que están detenidos parte de los criminales más peligrosos del país. “El aquí procesado puede representar un riesgo futuro, por su acceso a botones, puertas, accesos. Además, Matamba salió como Pedro por su casa, aquí no hubo un escape cinematográfico (...) el procesado, aparentemente no respeta la función pública”, aseguró el juez del caso.

De igual manera, la Fiscalía sostiene que el capturado guardia envió a un dragonente a otro puesto de control, con el fin de que la culpa de la fuga recayera sobre él. Jiménez, según el ente investigador, también llamó a un auxiliar bachiller en medio del turno para que dejara sin vigilancia una de las puertas por donde habría salido el exparamilitar, quien, al parecer, abordó un vehículo estando dentro del penal. Además, el vehículo de vidrios polarizados, dice el ente acusador, era manejado por otro funcionario del INPEC.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló ese mismo viernes de la fuga sobre la captura de este guardia del INPEC que, aparentemente, ayudó al exparamilitar y que otros guardias están siendo investigados para determinar si participaron en ese plan. Tras conocerse la fuga, el presidente Iván Duque señaló que ya dio órdenes a la Fiscalía y a la Dijín de la Policía para que se recapture a Matamba.

Ruiz aseguró que el INPEC se dio cuenta de que Matamba no estaba en su celda durante el habitual reconteo de presos durante el cambio de guardia en la mañana. Hacia las 8:50 de la mañana de este viernes, las alarmas sonaron en la cárcel, avisando que algo extraordinario había pasado. El conteo de los internos empezó minutos después y los números no cuadraron. Hacia las 11:00 aún no había pronunciamiento oficial del INPEC o del Ministerio de Justicia sobre el paradero de Matamba.