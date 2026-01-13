Epa Colombia: juez negó petición de influencer para anular condena por daños a Transmilenio

Daniedy Barrera, influenciadora conocida como Epa Colombia. Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, tendrá que seguir cumpliendo su condena en prisión por haber dañado parte de las instalaciones de la estación de Molinos de Transmilenio en noviembre de 2019. Un juez negó la petición de la influencer de cesar el cumplimiento de su pena de cinco años de prisión, aunque ya hizo un acuerdo con el sistema de transporte.

En contexto: Epa Colombia logró acuerdo de reparación por daños a Transmilenio: esto pagará

Concretamente, lo que buscaba Barrera Rojas era la extinción de la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025 por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público.

Sin embargo, según determinó este 13 de enero un juez, Epa Colombia deberá permanecer en la Guarnición Militar de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, donde se encuentra recluida. La justicia declaró que Barrera Rojas no cumple todavía con los requisitos suficientes para acceder a la extinción de su condena.

Lea: Los enredos detrás de la suspensión de traslado de Digno Palomino y “Castor” a Barranquilla

La influencer presentó la solicitud de extinción de la pena con base en la Ley 2477 de 2025, que busca descongestionar la justicia a través de la negociación y la reparación integral de las víctimas, facilitando la terminación anticipada de procesos penales.

El 29 de mayo de 2025, Barrera Rojas llegó a un acuerdo de reparación económica con Recaudo Bogotá S.A.S., empresa que representa al Distrito de Bogotá. La influencer pagó una suma superior a los COP 7 millones, cifra que, según precisó en su momento Recaudo Bogotá, correspondió al 100 % del valor reclamado por concepto de lucro cesante y al deducible no cubierto por la póliza de seguros que respaldaba la infraestructura vandalizada.

Le puede interesar: La denuncia que apunta a que el Mindefensa habría espiado al ministro de justicia encargado

A través de un comunicado oficial, la empresa señaló que, tras recibir el pago, “Recaudo Bogotá S.A.S. se da por económicamente reparada en su integridad, respecto de los perjuicios derivados de los hechos objeto del presente incidente de reparación”.

¿Qué hizo Epa Colombia?

Los hechos por los que fue condenada Epa Colombia tuvieron lugar el 22 de noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo varias instalaciones de la estación y difundió las imágenes a través de sus redes sociales. Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga y la registradora de acceso al sistema.

Lea también: Incautan celular de Epa Colombia durante requisas en celdas de Carabineros en Bogotá

Debido a la gravedad de los daños, Recaudo Bogotá aseguró que la estación debió suspender su operación durante seis días, lo que generó pérdidas económicas por la interrupción del servicio, el recaudo de pasajes y el uso habitual de la infraestructura. La afectación total se prolongó hasta el 30 de noviembre de 2019.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.