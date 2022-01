“Es más un ‘show’ mediático”: Unidad de Víctimas sobre informe de la Contraloría

Ramon Rodriguez Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La Contraloría hizo público esta semana el resultado de una auditoría que le hizo a la Unidad de Víctimas (UARIV), entidad encargada de la atención, asistencia y reparación a los colombianos afectados por el conflicto armado. El informe concluyó que podría haber un detrimento de $692 millones, pues entre 2014 y 2020 habría tenido falencias al verificar las identidades de los beneficiarios de indemnizaciones. En diálogo con El Espectador, el director de la Unidad, Ramón Rodríguez, se defendió. Hizo hincapié en que todo ha sido un show por mostrar resultados y señaló que tienen cómo demostrar que no ha habido malos manejos.

¿Qué opinión le merecen, como director de la Unidad de Víctimas, los posibles hallazgos fiscales por casi $700 millones de la Contraloría?

Estos presuntos hallazgos, porque no están ratificados todavía, están en un informe preliminar que estamos esperando que quede en firme para buscar toda la información y ratificar qué fue lo que pasó. Para nosotros, la máxima en cada una de las indagaciones que hace la Contraloría, incluso por parte de la Oficina de Control Interno de la Unidad, es dar toda la información, corroborar y pues aclarar en todo lo que más se puede.

La Contraloría dice que hay dos hallazgos de carácter penal. ¿De qué se tratan?

No sé, desconozco, pero todos están relacionados con los temas de pagos. Los siete posibles hallazgos son todos de pagos, de cruce de bases de datos y frente a eso estamos esperando lo mismo. En el preliminar le dicen: “Encontramos siete hallazgos”. Entonces nosotros decimos: “Muéstreme cuáles son e inicie el proceso. Póngalos en firme para que podamos hacer todo el proceso de defensa”. Porque nosotros encontramos que en algunos casos no leyeron unos informes. No es para entrar en detalle, pero los auditores de la Contraloría no leyeron la información que se les entregó.

¿Qué información entregaron y no leyeron en la Contraloría?

Cruces de bases de datos. Nos pidieron cruces de bases de datos que fácilmente son 400 páginas en Excel, entonces uno se encuentra cosas. No revisaron, es lo que nosotros estamos viendo hallazgo por hallazgo. No hemos peleado porque ya casi que encontramos cómo defendernos de todo, así que bueno poder también, en su momento, salir a los medios y decirles que aclaramos todo. Además, que están haciendo y buscando hallazgos del 2012, cuando estaba Paula Gaviria, cuando estaba Alan Jara, las administraciones anteriores, y eso es lo que estamos verificando: qué fue lo que pasó en su momento.

Hay errores en las bases de datos y no es problema de nosotros, todo eso es lo que tenemos que aclarar. Errores que no son nuestros sino del Banco Agrario, que es el que paga, porque nosotros solo damos la orden de pago, pero trasladamos la responsabilidad para que el banco haga la verificación antes de entregar la plata. Eso hace la minucia del hallazgo, a uno le dicen: “Usted falló en esto y esto”, entonces venga miramos en qué, ¿entonces las bases de datos que les pasamos no las revisaron? Uno de esos hallazgos ya se lo puedo tumbar a la Contraloría, ya tengo la información y estoy esperando a que quede en firme.

¿Cuál es ese hallazgo?

No se lo puedo decir, pues es aún muy preliminar. Además, es más un show mediático de la Contraloría donde está diciendo: “Mire, hallamos tanto”. Esa auditoría la pedí yo, es que ni siquiera fue una iniciativa de la Contraloría, sino que yo les dije: “Como hay tantas dudas en las cifras, hagamos una auditoría y las clarificamos”. El año pasado, cuando salieron también en medios a decir que había hallazgos de pérdidas de recursos por más de $46.000 millones yo le dije al contralor: “Hagamos una auditoría especial”.

¿Y cómo ha recolectado esas pruebas para defender la gestión de la Unidad?

Nos pusimos a revisar, desde el momento en que nos pasaron el preliminar, uno por uno y me decían: “Jefe, es que no leyeron y acá está la información”. Cuando ya empiece el proceso de responsabilidad fiscal, yo me defiendo y les muestro la información, que se las habíamos remitido ya. Son más de $600 millones en hallazgos, y ¿cuánto me toca pagar a mí de cuota de auditaje a la Contraloría? Como $4.000 millones para que ellos hagan la auditoría. Lo mínimo que tienen que mostrar es trabajo, porque mandaron como quince personas como para que llegaran diciendo que no encontraron nada.

¿No está preocupado por lo escandaloso de estos hallazgos?

Yo no tengo temor porque no hay ningún problema. Que nos digan que estamos fallando en los temas de contratación y que encontraron irregularidades en una operadora sería una cosa. Pero encontraron inconsistencias en los pagos de atención humanitaria y de indemnización, que si yo sumo son veinte pagos en más de 400.000 pagos que se han hecho en este gobierno. Cada quien hace su show porque tiene que mostrar resultados.

¿Cómo hace la Unidad el control de los pagos que la Contraloría dice que fue inadecuado?

Cuando vamos a hacer un pago, cruzamos con todas las plataformas que tenemos en la Red Nacional de Información (RNI) y con Registraduría, preguntamos si la persona está viva y trasladamos al banco, el pago queda en el Banco Agrario y él paga. El banco tiene que identificarlo a través de sus mecanismos, que han sido contratados como el sistema de biometría, fotocopia de la cédula; el banco tiene que buscar la forma de garantizar que le va a pagar a la persona que es y no a otra.

Hay unos casos donde dicen que le pagamos cuatro veces a una misma persona, pero verificamos en las bases de datos y la señora es la tutora de cuatro niños del Bienestar Familiar (ICBF), entonces ahí está, pero es que no ven más allá de lo que se les entregó. En ese caso, pues toca pagarle porque es la que está reconocida por el ICBF como tutora de los menores de edad, pero la Contraloría dice es que se le pagó cuatro veces a una sola persona. Lo que pasa es que la Contraloría salió más a hacer el alboroto.

¿Qué haría si no pudiera responderle a la Contraloría por alguno de los hallazgos?

En ese caso toca identificar quién fue el que hizo el pago, en qué años y si hay responsables para que respondan con la plata. Lo que podamos aclarar, aclararlo. Yo creo que tenemos casi todo para hacerlo, pero ya en el caso en que definitivamente no se encuentre el soporte, pues miramos. Si el responsable es el banco, tendrá que devolver la plata, porque tiene un mandato en el cual nosotros no hacemos los pagos, los hace el banco y él se cuida porque tiene que verificar a quién le va a pagar. Esto es una cadena que toca revisarla muy bien.