Escolta de UNP fue capturado por, al parecer, transportar de forma ilegal a menor

Autoridades del Valle del Cauca confirmaron la captura de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) quien, en un vehículo de la Unidad, habría transportado ilegalmente a una menor de edad y se movilizaban en la vía de Buga hacia Tuluá, a la altura del peaje Betania.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 14 de junio cuando, en un puesto de control en el sector, durante un operativo de la Policía de tránsito, el vehículo fue detenido. Acto seguido, descendió una menor de 17 años que aseguró estar retenida en contra de su voluntad y que, al parecer, iba a ser reclutada por un grupo armado.

La Unidad Nacional de Protección, UNP, se permite informar que una persona de protección al servicio de la Subdirección Especializada de la entidad, SESP, fue detenida por la policía de tránsito... — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) June 18, 2024

El escolta, identificado como Yerlin Andrey Giraldo Marín, de 36 años, aseguró ser parte del esquema de protección de Sandra Milena Morales, integrante del Partido Comunes y también esposa del firmante del Acuerdo de Paz, Pablo Catatumbo. Giraldo Marín fue puesto a disposición de la Fiscalía y trasladado a un centro de reclusión por orden de un juez.

Consultado por la revista Semana, el senador y miembro del antiguo Secretariado de las FARC, confirmó que el capturado hace parte del esquema de seguridad de su esposa, y que ella no iba al interior del vehículo cuando se presentaron los hechos. Señaló, además, que las explicaciones las tendrá que dar el integrante de la UNP, pues “uno no puede responder por lo que hagan esos muchachos cuando uno no está en el vehículo”, le dijo a ese medio.

Durante el operativo policial en el Valle del Cauca también fue capturado un menor de 17 años que también se encontraba al interior del vehículo, quien se encuentra bajo la custodia de las autoridades competentes. Los uniformados, al darse cuenta que la menor retenida tendría 17 años, activaron el protocolo de Infancia y Adolescencia, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“La UNP no cohonesta con ninguna actividad delictiva y combate todo asomo de corrupción, por ello pide celeridad en la investigación correspondiente y se declara atenta a brindar la información que se solicite. Al igual que adelanta proceso interno disciplinario”, concluyó la Unidad mediante un comunicado a través de la red social X.

