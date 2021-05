Esposo de vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue citado a declarar en la Fiscalía

El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa en el balance de sus 100 primeros días a cargo del ente investigador. Aseguró que Guillermo León Acevedo o “Memo Fantasma”, quien resultó en un negocio con el esposo de la vicepresidenta hace unos años, empezó su vida criminal en 1992.

En marzo de este año, el portal Insight Crime sacó a la luz la identidad de un supuesto narcoparamilitar que habría evadido los radares de las autoridades. Se trata de Guillermo León Acevedo, más conocido como Memo Fantasma. Esta mañana, el fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a W Radio que las actividades criminales del hombre habrían empezado en 1992. Fue cuestión de tiempo para que empezaran a darse nombres que estarían vinculados en negocios con León Acevedo. Uno de estos nombres fue el de Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, quien fue citado a declarar.

(En contexto: Así encontraron a “Memo Fantasma”, un narco invisible)

La Fiscalía anunció que llamó a Rincón a declarar por el negocio inmobiliario que hizo su empresa, Hitos Urbanos, con Acevedo en 2008 para construir un edificio de oficinas en el lujoso barrio Cabrera, norte de Bogotá, llamado Torre 85. El fiscal señaló que “se habló de una presunta vinculación comercial con Álvaro Rincón Muñoz, quien es el esposo de la señora vicepresidenta. Esta persona fue citada a declaración jurada a las 9:00 am del próximo 27 de mayo en la Fiscalía”. La declaración será anexada al expediente sobre Memo Fantasma y según Barbosa, servirá para avanzar en la investigación contra el hombre, que actualmente vive en España.

Según ha declarado la vicepresidenta Ramírez, en 2006 su esposo conoció a Memo Fantasma por medio de terceros, debido a que es usual que a la fiduciaria le ofrezcan lotes o predios. Asimismo, señaló que no conocía al hombre ni su relación con la ilegalidad. El 8 de abril, Ramírez le dijo a W Radio que Acevedo "no tiene ningún caso abierto en Colombia ni en Estados unidos. Yo me pregunto cómo puede uno ir a encontrar todo este prontuario, que como bien dice el señor McDermott (editor de Insight Crime), es aparentemente un fantasma”. Ante este panorama, el fiscal general también señaló que se han efectuado ordenes de policía judicial y que “ya se presentó un informe de policía judicial en ese asunto”.

(Lea también: “No me pueden venir a ensuciar”: vicepresidenta sobre caso ‘Memo Fantasma’)

De acuerdo con la Fiscalía, la citación tiene como propósito recibir la versión de Rincón, por lo que el hombre no deberá asistir mañana con su abogado, sino que figurará como testigo. El fiscal Barbosa también aseguró que, si bien se enteró de su identidad y presunta actividad delictiva a través de medios de comunicación a principios de abril pasado, Acevedo al parecer también se hacía llamar Sebastián Colmenares. Además, "desde el año 2011 o 2012 (Acevedo) tiene trazabilidad en la Fiscalía, se empezaron a seguir sus bienes, se verificaron posibles testaferratos de miembros de su familia", dijo Barbosa.

Sebastián Colmenares es un paramilitar que se desmovilizó en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia y, se supone, es Guillermo León Acevedo. En entrevista con El Tiempo, Acevedo negó que él sea Sebastián Colmenares o Memo Fantasma, aseguró que puso denuncias por injuria y calumnia a raíz de esas acusaciones en su contra y aseveró: "Nunca he tenido relación comercial, social o de amistad con ninguna persona, que yo tenga conocimiento, haya estado al margen de la ley”.

Tras el anuncio del fiscal, el abogado Francisco Bernate, que representa a Álvaro Rincón, aseguró que este caso es consecuencia de una “campaña de desprestigio” en su contra “a raíz de una actividad comercial sobre un inmueble que era de propiedad de Guillermo Acevedo”. Además, indicó que acudirán a la cita hecha por la Fiscalía para clarificar estos hechos. Según su exposición, antes de celebrar la transacción en 2006 del inmueble, Rincón solicitó antecedentes para comprobar la procedencia del predio “sin haber obtenido en ese entonces, ni después, ninguna información que generara sospechas (…)”.

“A raíz de algunos rumores surgidos durante la campaña política de la doctora Marta Lucia Ramírez, esposa de mi cliente, él solicitó a la Fiscalía en oficio de Octubre del 2017 información para conocer si entre el 2006 y el 2017 había surgido alguna investigación sobre el anterior propietario del inmueble y recibió como respuesta el oficio de Nov 1 de 2017, de la entonces Vicefiscal General de la Nación Doctora María Paulina Riveros, en el que se indicaba que no cursaba ninguna investigación contra la persona indicada”, indicó el abogado.

Según explicó Bernate, tras las revelaciones de Insight Crime, Rincón solicitó a la Fiscalía General indicarle si existía alguna investigación en curso contra Guillermo Acevedo o, algún proceso que involucre el inmueble que fue objeto del proceso objeto “de la empresa a la que se encuentra vinculado mi cliente, ante la cual le contestan que no existe ninguna investigación contra él. Igualmente, se puso a disposición del ente acusador para rendir su versión sobre estos hechos”.

Nota de la editora: esta noticia se actualizó con el comunicado de prensa emitido por la defensa de Álvaro Rincón.