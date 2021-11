Estados Unidos está cerca de eliminar a las Farc de su lista de grupos terroristas

La administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos tiene todo listo para sacar a las Farc de su lista de grupos terroristas. El Departamento de Estado estudió el caso del grupo armado ilegal que firmó un Acuerdo de Paz justamente hace cinco años y, según medios estadounidenses, las Farc quedarían eliminadas de esa lista negra esta misma semana. La decisión se da en el marco de la revisión que hace cada cinco años esta rama del poder ejecutivo de Estados Unidos y se convierte en un espaldarazo el proceso de paz que inició el gobierno de Juan Manuel Santos con los diálogos de La Habana.

Según lo había documentado The Washington Post a finales de octubre pasado, la última vez que el Departamento de Estado revisó el caso de las Farc fue en 2015, cuando el Acuerdo Final todavía no se había firmado. Un año después, y ya con las firmas en ese histórico documento, la eliminación de la guerrilla de esa lista no se dio. Luego, la pandemia por el Covid-19 terminó por demorar el proceso de revisión que, según las fuentes de ambos medios estadounidenses, estaría por solucionarse en cuestión de días.

Se trata de una decisión clave, especialmente para la inversión en programas, apoyos sociales y productivos, campañas y todo tipo de iniciativas para lograr la implementación de los puntos acordados en La Habana. “Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en ayuda para apoyar los acuerdos de paz, pero nada de eso se destina a un programa fundamental para incentivar los cultivos de reemplazo de coca, el ingrediente base de la cocaína, o en un esfuerzo por erradicar completamente la tierra de minas antipersonal”, explicó The Washington Post.

Ahora, con la salida de las Farc de la lista de terrorista, ese apoyo económico podrá ir, precisamente, a proyectos como los mencionados. De acuerdo con la publicación de The Wall Street Journal, varios delegados colombianos que participaron de las negociaciones de La Habana con las Farc estuvieron “presionando discretamente a funcionarios estadounidenses para que retiraran la designación de terrorista del grupo armado”. La presión habría tenido resultados y en cualquier momento, el Departamento de Estado hará el anuncio oficial.

